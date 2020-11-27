前天嗆聲國民黨要「1打35的」基進黨立委陳柏惟，今天在立院卻遭國民黨立委林為洲鎖喉秒殺，成為網路熱門話題。鎖喉的林為洲也成為討論話題之一，有網友一查林為洲背景之後，才驚呼「他真的有兇的本錢」。

陳柏惟放話要江啟臣道歉、更狂言「否則你給我試試看，當作我沒辦法1個打35個？」，遭林為洲冷回「先來找我單挑啦」，對此陳柏惟昨天(26日)還老神在在，貼出本土劇劇照酸林為洲「你不是很兇」，底下粉絲則紛紛附和：「3Q準備打得對方哇哇叫」、「打到讓KMT剩3到5席」、「陳柏惟發起飆，連自己都害怕」、「拖出來槌，就不兇了」、「直接把對方打成豬頭」。

陳柏惟前晚直播高分貝嗆聲江啟臣「不道歉就試試看，以為我不能1打35？」，未料今天遭林為洲鎖喉秒殺 (圖／杜宜諳攝)

未料今天陳柏惟卻遭林為洲鎖喉，滿臉通紅，表情更是痛苦不已，氣得他在臉書PO文「中國黨不倒，台灣不會好」。網友反酸「看起來人家真的比你兇」、「35歲被59歲鎖喉，怎麼看都是59歲比較兇」、「說好的1打35呢」、「看台獨吉娃娃被打真療癒」、「自己騙自己，還真以為很能打」。

事實上林為洲過往曾是民進黨人，還是前總統陳水扁的得力戰將。1998年林為洲剛踏入政壇時，在時任新竹縣長林光華引薦下入黨，並當選第六屆立法委員，陳水扁兩次參選總統期間，他都擔任新竹競選總部總幹事。

直到2006年3月，林為洲認為執政黨施政與方向越來越背離民意，因此宣布退黨。直到2009年才在邱鏡淳引薦下加入國民黨。並陸續當選過縣議會副議長、立院黨團書記長，更挺過2016年泛藍分裂危機，擊敗民進黨支持的前縣長鄭永金，順利當選立委。

鄉民也留言：「林為洲是阿扁的戰將 真的猛」、「林為洲以前就玩過這個，3Q還跟老前輩嗆聲，笑死」、「林為洲混這麼久，這種場面只是小case」、「真的很兇，直接給你鎖喉」、「嗆人家，結果人家真的兇給你看」、「軟Q可憐哪」。

(中時新聞網)