日本男神木村拓哉和工藤靜香結婚後，生下2個漂亮女兒木村心美和木村光希，姊妹倆經常在IG分享生活動態，也跟著爸爸腳步踏入演藝圈；光希在2018年登上《ELLE》封面出道，陸續成為各大品牌代言人，日前她工作的花絮照，驚喜出現她首次裸上身出鏡的畫面，掀起熱議。

木村光希出道2年，工作邀約不斷，像是BVLGARI、FILA、曼秀雷敦都找她當代言人，今年初更成為精品品牌COACH日本區品牌大使，人氣不斷攀升；最近光希在IG曬出拍攝雜誌的工作照，還有幕後花絮，身高170公分又有精緻的臉蛋，每個作品美到讓人目不轉睛。

出道2年的光希首次大尺度露出大片肌膚，其中一張照片她拎著LV包包，用包包遮胸，一臉霸氣地看著鏡頭，絲毫不害羞又專業。(圖/ 摘自木村光希IG)

負責拍下這精采照片的攝影師，就是她的姊姊木村心美，爸爸木村拓哉就能很放心。(圖/ 摘自木村拓哉IG)

不過，出道2年的光希首次大尺度露出大片肌膚，其中一張照片她拎著LV包包，用包包遮胸，一臉霸氣地看著鏡頭，絲毫不害羞又專業；驚喜的是，負責拍下這精采照片的攝影師，就是她的姊姊木村心美，讓粉絲大讚姊妹倆不僅漂亮又專業。

其實從木村光希IG分享的生活美照，都能發現掌鏡人是木村心美，她也曾吐露，心美像是自己的「專屬攝影師」，永遠能拍到她最自然最美的樣子；光希也在花絮影片表示，姊姊在攝影棚和家裡的態度完全不同，看到她嚴格又認真的那一面，並謝謝《ELLE》雜誌讓她有這次美好的回憶。

(中時新聞網)