這晚，納豆抱走了金馬獎最佳男配角。年近40的他，出道已18載，走過演藝路上的跌撞洗鍊，造就了今日的榮光躍飛。《同學麥娜絲》的「麥娜絲」意味Minus（減法），生活追求簡單，而這也是納豆現在的想望。

納豆穿著女友依依為他親手加工的紅內褲，褲頭上縫繡了「納豆得金馬」幾個金字，出道18年的他，這天晚上終於拿下人生第一座金馬獎最佳男配角獎。好笑的綜藝男子早在主持界征戰多年，練就一身穩健台風，然而在台上，這次不主持只領獎，「演員」納豆終究是哭了。

在金馬惜別晚會上，納豆已經先喝乾了整瓶酒，當他趕到慶功宴時，神色有些疲憊。不過，一見到媒體與架在背板前的攝影機，納豆還是睜大圓圓的雙眼，立刻露出專業笑容。聚光燈照在他豐潤的大頭上，額頭、臉頰都曬出了汗。他不但一一回答了「得獎了要不要跟女友求婚？」「得獎後女友說些什麼？」還提高聲量，大玩起綜藝哏。

「我現在沒什麼好被八卦，人生都被翻看一圈了。」多年來，總被認為是綜藝卦的納豆，常被狗仔跟拍，身旁少不了女性，娛樂雜誌形容他為「矮子情聖」。觀眾想到他就想開玩笑，即使他因為演技入圍獎項，還是有網民刻薄開酸「演戲這麼爛，憑什麼入圍？」前陣子，網上甚至流傳學校考題，要學生選出對納豆最苛刻的批評，選項包括：長得沒有特色，還算敬業；表現差強人意，要當A咖還得努力；他有站起來過嗎？他都坐著拍戲吧！

輕佻的批評、惡意的攻擊，總在遠端的電腦螢幕前孳生，納豆只是聳聳肩嘆了口氣，「100個人稱讚你，會忘記，但1個人攻擊你，就是會難過，這是出道以來還在修煉的事情。」金馬獎座沉甸甸地，綜藝人納豆專業的笑容展現了他對主持、搞笑的敬意，但對於表演，他從來沒想過放棄，更沒有忘記「想演戲」的初衷。

納豆本名林郁智，台北藝術大學戲劇學系科班出身，同班同學有金馬影后謝盈萱、黃健瑋、柯奐如，「我本來就是劇場演員，因緣際會認識偉忠哥（王偉忠），意外進入綜藝圈。」

成為「納豆」之前，他出生在台北天母，從小讀書對他來說根本就是小菜一碟，高中考上師大附中，成績還是全校第2名。在爸媽眼裡，這小子未來應該是當醫生、律師的料

然而，國中時期，他就展現對表演的熱情。有一次，老師要他念〈孤雁〉課文，順便要他假想成為那隻孤雁，念到什麼就要演出什麼。於是，納豆拿著一對翅膀，繞著班上同學飛舞，「大家就一直笑，我才發現，表演可以帶給別人快樂。」

堅持〉人生道路猶在眼前 北藝大科班出身、一股腦只為表演

高中考大學時，成績優秀的納豆想考北藝大戲劇系，媽媽卻反對，「媽媽、阿姨、姑姑、阿嬤全都跑來對著我哭。」

家中的期待與自己的渴望相互矛盾，他只好抱著「想考但又不想考」的心情應考。第一關學科他拿了98分，第二關術科他卻開始猶豫，心想：「若是晚一點到教室，應該就會喪失考試資格。」沒想到考試因為延遲，竟然順利應考。

當時，他即興演出「跌倒」，整整5分鐘，納豆只是跌倒、站起來、再跌倒、再站起來，「我想要呈現想學表演這件事情的路途上，即使會遇到挫折跌倒，還是想要考進來，我覺得老師應該會懂。」但老師沒看懂，只給了58分。納豆因為學科成績優異，最後仍被錄取，戲劇之神冥冥之中似乎早就幫他牽好這條線。

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《今周刊》(第1249期)

(中時新聞網)