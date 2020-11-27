TVBS主播黃怡文日前在內湖因為「未停進待轉區」，挨罰600元，她認為路口設計瑕疵不服申訴，卻申訴失敗，讓她氣到不行PO文。這起事件曝光後，已經出現新轉機。內湖分局表示，這張罰單的確存在爭議，申訴事件出現逆轉，荷包有機會止血。但網友紛紛關注「主播真的騎車嗎」，也釣出本尊回應自曝是「20年老司機」。

美女主播「待轉挨罰」大逆轉 本尊曝「我是20年老司機」 （翻攝 黃怡文FB）

在FB最新PO文中，黃怡文表示接獲分局員警來電解釋，該路口的「待轉取締」「未依兩段式左轉」罰單確實存在爭議，所以在10月中過後，他們已經沒有在路口取締「待轉」，大多是以勸導取代。所以先前的罰單，他們會重新檢視。黃怡文不忘提醒大家：「如果各位也是有相同罰單，也可進行申訴，前提是你沒有其他違規。」

黃怡文還針對網友私訊「主播真的騎車嗎？」回覆：「真的，千真萬確。」同時自述:「車速不快，但保證是『老司機』，騎車車齡近20年，直線平衡超穩，穩到超過15秒(合格只需7秒)，監考員忍不住說，妳可以騎過去了。」最後還打趣的說：「如果你在港湖地區看到我騎車，在安全帽跟口罩包覆下，還是認出我，我會和你以四目交接的眼神加上點頭打招呼，但拜託行進間不要拍打我或嚇我，我們騎車安全第一。」

黃怡文的申訴事件，掀起各界迴響，有網友留言「謝謝老司機帶路爭公道」、「謝謝妳的發聲」但也有網友認為 「是因為妳這件案件上新聞，不然其他騎士遇到應該就只能自認倒楣了吧？」

(中時新聞網)