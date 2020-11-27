冬季來臨，流感進入爆發期，同時新冠肺炎疫情持續。中國工程院院士鍾南山27日表示，目前已知4宗同時患有H1H3甲流和新冠的病例。未來需要快速的檢測設備，快速檢測出是新冠還是流感。

香港01報導，深圳首屆中國衛生健康科技創新發展大會27日舉行，鍾南山在會上表示，目前臨床研究的情況來說瑞德西韋有助於病人獲得更短的恢復期，但對重症病人效果並不顯著。針對氯喹是否有用存在一定的爭議，他指出，根據中山大學孫逸仙醫院的臨床經驗，他們做了增加磷酸氯喹使用率，做了臨床觀察，500毫克一天兩次，做了多中心試驗，有一定的效果。

此外，恢復期血漿和中醫藥對於治療也有一定的作用。其中中醫藥方面，鍾南山指出，目前重點研究藥物是藿香正氣液和連花清瘟膠囊，臨床效果顯示連花清瘟對增加治癒率，提升症狀消除率有一定幫助，但是對於減少病毒轉移率並沒有顯著的效果，目前在國外也有開始使用連花清瘟膠囊治療。下一步需要更多研究去找出連花清瘟中有用的具體成分。

鍾南山還說，未來會面臨同時患有流感和新冠的患者。目前收到的反饋情況中已經有4宗同時患有H1H3甲流和新冠的病例。基於此，未來需要快速的檢測設備，快速檢測出是新冠還是流感。不過目前針對流感和新冠防護方法是一樣，通過戴口罩等方式，目前統計結果顯示，在中國40種法定傳染病中，今年流感發生率大大降低。

針對目前關注度最高的疫苗，鍾南山認為，自然免疫不現實、不科學、不人道，而目前在臨床試驗中的14種新冠疫苗當中，「中國的疫苗紮紮實實往前走的，不會比已經公布了一些三期結果的國外疫苗落後。」他指出，目前Moderna和輝瑞公布的結果中都有有效率和保護效率超過90％的數據，但這個數據只是其中一個指標，是否屬於「好疫苗」還要考慮其他的因素。例如是不是方便生產，是否會產生副作用，抗體維持時間長度，運輸和保存的成本等等。

鍾南山稱，根據經驗，要找到可供大範圍使用的「好疫苗」以往至少需要五至六年，目前來看起碼需要兩三年。

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