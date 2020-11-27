大陸知名研究美國學者、人民大學國際關係學院副院長金燦榮在分析中美關係根本矛盾時指出，美國覺得政治上中國要學美式多黨民主，經濟上要給他做低端打工仔；戰略上，中國就像日本一樣要做美國的跟班，不能獨立的搞一套，這中國絕不答應。

金燦榮在微博上發表演講視頻中表示，當今世界最偉大、最重要的事實就是中國工業化，它是人類歷史上規模最大的工業化，不是超過美國或英國，而是超過個整西方。製造業會決定國家命運，能掌握製造業的只有少數國家，而中國掌握了，而且是塊頭最大的，這就是要有戰略信心的基礎。未來第4次工業革命，中國跟美國一樣都是有機會的。

美國現在對中國有8個優勢，其中4個硬優勢，第一是GDP比中國大、財富實力大；第二是軍事力量大；第二是高端技術產業大，晶片、工業軟件、精密儀器，可以卡中國脖子；第四還有美元霸權。

軟的優勢也有4個，第一它盟友體系比我們多，美國有58個法理上的盟友，中國只有一個北韓，沒用的。一對一打不過他，哪天打平了，它還可以招呼兄弟們來群毆；第二是他話語權比我們大；第三，中國40年改革開放主要是對美開放，精英階層絕大部份是對西方比較崇拜，缺乏自信；第四是因為商界政界學界崇拜西方，價值觀認同，利益也在那兒，於是被綁架了，打起來不方便。

金燦榮說，中美關係現在不好，未來幾個月有高危期，有幾年高壓期，總態勢是美強我弱。現在美國把中國定位成對手，中美關係性質變了。過去是既競爭又合作，今天是以競爭為主。

他指出，現在根本問題是美國無法接受中國崛起，美國很多角度對中國很傲慢，首先是人種，自認白人比較高貴。還有就是宗教，美國人覺得它是上帝的特殊選民，中國都是一幫異教徒或無神論者，上帝都不認識你，你怎麼能崛起呢？另外還有意識形態，「覺得我是自由民主，你是專制，怎麼能超得過我？」心理上無法接受。另外有歷史原因，「我126年前就世界第一了，你窮得像個鬼似的，你現在超過我，所以他就不幹了。」

金燦榮表示，美國是給中國一個定位，政治上你要學我的多黨民主，經濟上你給我做低端打工仔，你就給我做襪子、做傢俱、做耶誕節塑膠禮品，你沒有資格做5G。另外就是，戰略上中國就像日本一樣得做美國的跟班，不能獨立的搞一套。這些中國是無法接受的，憑什麼不能做5G？我過好日子，天天做襪子有什麼利潤？肯定得做高端的。所以這是中美的根本矛盾。

(中時新聞網)