為進一步完善互聯互通機制，滬深港三所已就同步擴大「滬深港通」股票範圍達成共識。

香港信報報導，一是科創板股票納入「滬深港通」標的範圍的安排。近日滬深港交易所進一步協商決定，科創板公司股票屬於上證180、上證380指數成份股或A＋H股公司A股的，該股票將根據「滬港通」現有規定調入「滬股通」股票範圍，其對應的H股將根據「滬深港通」現有規定調入「港股通」股票範圍。

此外，考慮到科創板實施投資者適當性管理，通過「滬股通」買賣科創板股票的投資者，擬限於依據香港相關規則界定的機構專業投資者。相關規則待兩地監管機構批准。

下一步，滬深港交易所將積極推進相關業務技術準備工作。預計於2021年初完成市場準備工作後，將上述科創板股票納入「滬深港通」股票範圍。

二是在港上市的生物科技公司納入「港股通」標的範圍的安排。三地交易所經協商一致同意，對於根據港交所「主板上市規則」上市的生物科技公司股票，如果其屬於相關恒生綜合指數成份股，或滬深港交易所上市的A＋H股上市公司H股的，該股票將根據「滬深港通」現有規定調入「港股通」股票範圍（屬於科創板A＋H股公司H股的生物科技公司股票，將按照前述科創板股票納入安排，調入「港股通」股票範圍）。

下一步，滬深港交易所將積極推進完成相關市場準備工作。預計自本公告發布之日起一個月後將上述生物科技公司股票納入「港股通」股票範圍。股份名稱結尾不含「B」字標識且在本公告發布之時已是「港股通」股票的生物科技公司則不受影響。

未來，滬深港三所將繼續密切合作，持續優化互聯互通機制，推動兩地資本市場的協同、穩定、健康發展。

(工商 )