台視節目《綜藝3國智》播出滿四周年，推出特別企劃上集，開起「百萬環島之旅」，每一關卡皆有不同大來賓，包含李千那、張景嵐以及「鬼鬼」吳映潔等，獎金從5000元起跳，闖關成功獎金翻倍，失敗則倒退一階，最高獎金100萬，節目還邀請威廉媽擔任關主，她面對鏡頭絲毫不害羞，手舞足蹈大唱「我愛棒棒堂」，可愛反應讓主持群拍手叫好。

威廉媽要唱出特別來賓的歌曲，讓主持群猜出是哪位歌手，不過一開口就讓威廉雙手抱頭，對媽媽的歌聲感到疑惑，並出聲制止，崩潰大喊：「媽媽妳冷靜一點，這什麼歌呀？」張立東笑虧：「原來你的五音不全，是遺傳媽媽。」

威廉燦笑。（台視提供）

而鬼鬼也在特別企畫首集與主持群通力合作，玩遊戲搶獎金，透過一人一條繩索撐起「四周年生日快樂」方塊，她眼神認真使出渾身解數，可惜團隊最後一秒失敗，主持群提出異議，她也向工作人員撒嬌，爭取過關資格。為回饋粉絲，首播時主持人王少偉、花花及威廉，將在官方粉絲團及Youtube頻道直播，陪大家一起收看，當天晚間8到10點更限時開放周邊商品預購。

(中時 )