買房是人生大事，好不容易買了房，請人裝潢更是馬虎不得，然而，許多業者開價不一，讓民眾也感到很頭大。一名網友便表示，先前請人到家裡估價，他也做過功課，明明不是要什麼奢華版的材料，但統包開價的人還是輕鬆破百萬在開價，他詢問大家，這些人是不是賺太大了？貼文一出，立刻引發熱烈討論。

原PO在PTT-Gossiping板上，以「做室內裝潢的人是不是賺太大了」為題發文，強調自己為了裝潢，簡單請設計師還有統包的人來估價，也已經先做過功課，比如材料的品牌、規格、樣式、價格都有搜尋過，但統包開價的人還是輕鬆破百萬在開價，都比網路上看到的價格還貴，而他並不是要要什麼奢華版的材料來裝潢，都是一些常見的材料，這些人是不是賺太大了？他疑惑是不是先設定利潤要賺多少才給價錢呢？而且他常聽說裝潢的人會亂追加錢，常常跟業主起糾紛，為什麼會這樣呢？是否因為做這一行的人普遍都這樣搞？請問大家怎麼看？

貼文一出，許多網友紛紛對原PO嫌貴、異口同聲用3個字「自己來」回應，並指出專業最貴。「覺得好賺可以自己來弄阿」、「人工不用錢嗎」、「你只算料錢不算工錢？那你可以DIY啊！」、「木工時間又長又精細，而且需要高度集中，尤其是客製化的收納櫃，這種錢多給一點不為過吧」、「真的是蠻好賺的，但需要很多專業知識，自己來不容易」、「設計費少說都工程費1/4以上不是常識嗎？覺得太貴自己做就知道品質了」、「很賺阿，但他有那個專業跟技術」、「其實真的賺，水電、木工、油漆、設計都要賺，自然材料翻倍的都有，不然就是自己來」、「服務，設計跟美感都要錢的，以為只有材料？」、「你只有算材料費沒算人事和利潤，當統包設計是你的打工仔?」。

不過，也有網友認同原PO的看法，給了不少實用的建議。「有底子建議自己來」、「你可以自己找木工、土水、跟水電，不然找設計師貴死」、「」、「開給你砍的」、「應該是有把監工費算進去了」、「重點是很難公開透明比價」、「設計師也要挑，一堆假借設計師之名的裝潢蟑螂毒瘤」、「廚房系統找ikea就好」、「油漆兩天八千嫌貴，你可以自己漆，特力屋都買得到所有材料」、「不建議房子裝潢，用系統櫃就好」、「資訊不透明才是重點，同樣的工，你有認識跟沒有認識差」、「50萬以下也有吧...油漆也可以自己來阿」、「在台灣傢俱買好一點，比較實在，裝潢頂多做個天花板」。

此外，也有網友提到，室內裝潢的工程繁複，需要整合聯繫所有事務及各種細節，而施工人員還必須忍受空高粉塵、高噪音及高甲醛的施工環境，這些對身體都可能產生職業性的傷害，就算賺不少，也不是那麼輕鬆容易的。

(中時新聞網)