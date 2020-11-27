每年的這個時間都要做的專題「7%高殖利率定存股」，在眾多眼光注目下，壓力真的不小。而去年發布的《2020年7%高殖利率定存股，搶先抱緊處理！》，裡頭的10檔抱緊股即使碰上疫情，今年也創下44.1%的報酬率！超越同期大盤的22.69%。老牛的朋友應該都很開心，其中有2檔是翻倍賺，報酬率超過100%，其中最誇張的報酬率來到192%。

老牛秉持不藏私地跟大家分享抱緊股的選股策略。只要用5個步驟就可以選出「高殖利率」、「高內在價值」、「高獲利成長」的抱緊股，平均10倍本益比卻有超過7%的高殖利率投資組合，讓你在下跌時抱得安心，上漲時抱的開心！

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平均10倍本益比卻有超過7%的高殖利率投資組合

詳細的結果請看 → 2021年7%高殖利率定存股，搶先抱緊處理！

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【2020年抱緊股報酬率44.14％】

抱緊股的具備「高殖利率」、「高內在價值」、「高獲利成長」等特性，其宗旨就是讓投資人不畏外在環境因素變化，即使是出現一時的跌勢也能抱的安心；而在度過危機後市場反應其價值股價隨時上漲時，投資人能樂的開心！

即便今年碰上疫情從谷底翻漲創新高，從加權報酬指數來看漲幅為22.69%，《2020年7%高殖利率定存股，搶先抱緊處理！》裡頭的10檔抱緊股今年也不遑多讓的創下44.14%的報酬率！經統計後清單中報酬率最高前三名為豪展(192%)、中菲行(155%)與根基(38%)；報酬率最差的前三名為新巨(-3.1%)、美律(-3.7%)與成霖(-11.8%)，整體投資組合為大賺小賠。不過今年初因為疫情肆虐的關係，不少公司都趨向"積穀防飢"的態度，選擇保留盈餘降低發放股利，使得現金殖利率最高來到8.1%，最差只有3.3%，使得投資組合之平均現金殖利率只有5.45%。

表：2020年抱緊股報酬率統計

【報酬率與獲利高度相關】

既然是檢討文，當然先從賠錢的開始講，深入一看可以發現到最後3檔個股(新巨、美律及成霖)，今年的獲利真的不行，與去年同期比較是處於衰退的情況，這種個股爹不疼娘不愛的，連新聞想炒作都不容易，股價自然也就跟著下跌。可預期明年股利應該會更不好看！

再來看到翻倍獲利的豪展跟中菲行，這兩檔都是因為疫情的關係，公司很給力。豪展去年賺4.2元，今年前三季就賺9.49元；而中菲行去年賺3.2元，今年前三季也賺了6.68元，獲利翻倍賺，股價也一路就衝到高點。而連續3年入選7%高殖利率股的根基，一樣穩穩給出8%高殖利率，給出38%的高報酬率。不少人很好奇到底「2021年7%高殖利率抱緊股」還會不會有根基呢？老牛在這裡保留一下，大家可以自己用下面的5條抱緊股選股策略算看看，根基明年的殖利率還有沒有7%哦～

【2021年仍以抱緊股為首選】

今年是震幅最大的一年，因為疫情關係，最低殺到令人恐慌8523點；但卻又急速拉升，創下30年來的新高點，剛站上13000點就立刻要挑戰14000點了。的確很多個股都不如以往來的便宜。大多數個股股價幾乎都與合理價相當貼近，甚至目前股價相對較高，投資人可能會有「買不下手」的考量。不過依照過往的記錄來看，高殖利率的抱緊股具有股利及價差兩頭賺的特性。即便是不少人認為無限QE後患無窮，可能面臨經濟不景氣的未來，高殖利率的抱緊股仍然有著高防禦性的價值，未來贏過大盤的機率還是很高，仍舊屬於投資人首選中的首選。

獲利與股價表現呈現高度正相關，投資人還是得好好追蹤了解投資標的獲利狀況，才能夠順勢抱緊。當然你也可以交給擅於財報分析的老牛來處理啦～我會幫你用「關鍵指標」來追蹤分析這家公司的營運表現囉！

【不藏私-老牛抱緊股選股策略】

老牛的抱緊股選股策略：

1.去年EPS > 1元：過去賺取足夠的獲利來發放給股東。

2.前三季盈餘較去年成長：盈餘成長有機會帶動股利給越多。

3.近兩年盈餘發放率介於70%~100%之間：公司願意將盈餘分享給股東，但也不可過度發放。

4.本益比 < 12倍：盡量挑選便宜的股票。

5.預估殖利率介於7～15%之間：我們目標是大於7%的高殖利率，但也要避開過於誇張的公司。

【老牛抱緊股三大特性】

今年真的很誇張，便宜股越來越少。依照初選結果大概還有將近50家公司，再經過老牛精心挑選後，其選股結果總共為10家，它們具備三大特性：

(1) 風險分散：涵蓋不同產業，橫跨電子業、資訊服務業、再到營建業與生活類股。整體組合足以將風險大幅分散，而設計在10檔以內也能讓投資人便於管理追蹤。

(2) 獲利成長：累季EPS已達去年全年度的8成以上，甚至部份公司前三季就已經超越全年度的獲利數字。

(3) 與股東同樂：其中大部份的公司都有連續10年以上配出現金股利的記錄，也有連續3年股利成長。

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平均10倍本益比卻有超過7%的高殖利率投資組合

詳細的結果請看 → 2021年7%高殖利率定存股，搶先抱緊處理！

最後，附上歷年老牛抱緊股的報酬率統計表，作為參考：

歷年老牛抱緊股的報酬率統計表

本文由PressPlay Academy專欄作家股海老牛授權轉載，原文刊於

PressPlay Academy

(中時新聞網)