3男夜闖日月潭看九蛙疊像 畫面曝光將挨罰10萬（中天新聞）

日月潭著名景點「九蛙疊像」，因水庫整修從11月9日起封閉半年。不料竟有遊客為了看九蛙

，疑似在夜間翻越圍籬，私闖封閉區。還持手電筒照九蛙，畫面全都被監視器拍下。日月潭風景區管理處說，違規擅闖可以開罰5千到10萬元，呼籲民眾不要以身試法。

從曝光的監視器畫面顯示，有3名男子，半夜跑到日月潭水庫，行為鬼鬼祟祟，原來是為了要看著名的「九蛙疊像」，就怕看不清楚，他們還打開手電筒照亮九蛙觀賞，這些行為通通被監視器拍下。這裡是封閉施工區，禁止進入。看到影片的民眾紛紛搖頭：「不當的行為啊。」、「已經有提示你你還要做，這是很危險的事情。」

3男夜闖日月潭看九蛙疊像 畫面曝光將挨罰10萬（中天新聞）

白天回到日月潭水庫，通往九蛙疊像的步道口，早已架設圍籬，因為進行工程修繕，要近半年後才會開放，日月潭風景區管理處懷疑，這3名男子，是翻越圍籬闖入，搬出相關法令喊罰。日月潭風景區管理處副處長廖錫標強調：「按照發展觀光條例第64條，可以處5千塊以上，到10萬塊以下的一個罰鍰。」

由於日月潭水庫水位創新低，僅有743.93米，水位持續下探。九蛙步道太久沒整修變得破舊，所以日月潭風景區管理處，趕緊封閉施工改善環境和動線。日管處也呼籲民眾，施工期間不要擅自闖入，避免發生危險，並且強調一旦發現擅闖，將會依法開罰。

(中時新聞網)