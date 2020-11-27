好天氣結束！冷空氣將報到，北東明顯降溫轉雨。(中天新聞Youtube頻道)

未來一周天氣仍受到東北季風影響，氣象局指出，北臺灣較濕涼，中南部天氣穩定，但須注意日夜溫差大。對此，中天氣象主播張雅婷表示，好天氣結束，冷空氣將報到，明起至下周一，是冷空氣最強的時刻。氣驟將降6至7度，低溫下探15到16度；北東明顯降溫轉雨，從明日開始，基隆市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣將連下6天雨。

東北季風增強，今日北台灣轉涼，高溫降至23、24度左右。氣象局指出，明日氣溫再度下滑，桃園以北高溫降至20、21度；中南部白天仍有27、28度高溫，花東、竹苗高溫約23、24度，但中南部地區仍須注意日夜溫差大。

氣象主播張雅婷表示，明日開始降雨集中在迎風面，北部及東北部地區，中南部則是多雲到晴，但須注意日夜溫差大。而基隆市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣等4縣市會一連下6天的雨。

至於氣溫方面，張雅婷表示，明日至下周一(11/28至12/1)，氣驟降6至7度，低溫有機會下探15到16度；而到了下周二、三冷空氣略為減弱，氣溫略回升，下周四、五冷空氣又再增強，需多注意天氣變化。

(中時新聞網)