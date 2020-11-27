「Breaking Defense」25日報導，歷經數十年的國防預算萎縮後，法國首度提高國防預算，以加強軍隊訓練、師打擊能力與購買新型裝甲車。這象徵著巴黎的戰略重點將由反恐與游擊戰，轉為與美國聯手對抗大國競爭，以因應中國大陸與俄國的威脅。

報導指出，目前法美已針對2021年4月舉行的「戰士21-04聯演」(Warfighter 21-04 exercise)，交換彼此將官以協調演習準備工作。不過，法方認為聯美以制陸、俄，不代表購買大量美製武器、複製美國戰爭理論，或追隨華府擁抱高科技武器。

法國「準則與指揮教導中心」(Center for Doctrine & Command Teaching,CDEC)的狄雷昂少將(Michel Delion)表示，與其他軍隊相比，法軍科技導向的色彩比較沒有這麼濃厚。相反的，與美國合作需要的是作業互通性。因此，人員交流才是法軍著重的重點。

目前美國陸軍第3師由法軍將領擔任副指揮官；自2021年1月起，美國的2星少將將輪值法國第3師的副指揮官，而法第3師在「戰士21-04聯演」中也將成為美國陸軍第3軍的附屬單位。

報導表示，「戰士21-04聯演」目的在於進行指揮所壓力測試，而非一般士兵的實彈演習。美軍表示，雙方面臨的挑戰並非技術層面，而是與政策相關。以情報為例，即使雙方技術上能進行交換；但受限於政策而導致雙邊共享資訊受阻，特別是情報數據。

法方堅持，與其採購相同的硬體，引入通用技術標準為更好的技術解決方案。狄雷昂強調，「追求相容標準遠比購買標準裝備來得更好」。未來威脅與危機種類多元，盟國需要維持多種不同的因應方式，而非完全複製美國。

不過，報導認為美法仍依循大致相同的路線，來因應中共與俄國的威脅。過去十多年來，2國都在全球反叛亂與反恐作戰投入大量資源。光2019年，法國在作戰任務中共23人喪生，逾500人受傷；美國則是在阿富汗損失22名士兵、伊拉克陣亡12名士兵、敘利亞5名士兵死亡。如今，雙方都將目光轉向大國間的衝突。

目前雙方在東歐都有部隊嚇阻俄國入侵，法國在立陶宛部署300名士兵與10多輛裝甲車。2國也都對中共感到焦慮，特別是法國在太平洋擁有玻里尼西亞與新喀里多尼亞。

因此，雙方都從反叛亂與反恐戰爭中轉身，改而集中精力在高強度國家間衝突的演習。兩國也都減少旅的獨立作戰行動，改為強化師與軍層級的編隊。這就是2021年4月登場的「戰士21-04聯演」重點。

此外，美法都加強人工智慧(AI)、太空、網路／電子戰、戰場空防、無線指揮管制網路，並對裝甲部隊進行現代化。不過，就細節來說，法軍在裝甲車的技術雄心比較不強，與美國想用來取代M2的載人戰鬥車相比也輕上許多，這反映出法國對輕型輪式裝甲車的喜好。這樣的裝甲車製造與作戰成本較低，在港口與橋梁脆弱的地區也更容易部署與作戰。

法國更與德國進行「主力地面作戰系統」(MGCS)的研發，以取代現有的主戰車。不過，交付時間預定為15年，恐緩不濟急。目前法軍採購國內生產、總金額高達68億美元(約新臺幣1976.07億元)的「天蠍計畫」，以「獅鷲」六輪甲車、「藪貓」（Serval）四輪甲車和「美洲豹」（Jaguar）六輪裝甲偵察車為主要項目。

狄雷昂表示，「天蠍計畫將逐步進行，進而讓主裝備於2030年至2032年之間改頭換面」。依據近程計畫，先於2021年成立1個戰鬥群，2023年建立天蠍旅。「法國正考慮進行軍與師層級的大規模作戰演習，先於2023年實施師級實彈演習，並邀請美國參加；2025年則和附屬於法軍的美國部隊進行演習」。

(中時新聞網)