位於阿里山腳下的逐鹿梅花鹿園區因不符動物展演法暫停營業。（張亦惠攝）

逐鹿梅花鹿園內的梅花鹿得到妥善照顧，今年又多了幾隻小鹿。（張亦惠攝）

嘉義縣番路鄉逐鹿社區「逐鹿傳說－梅花鹿生態園」上月被告知未申請「動物展演管理辦法」許可設置違法需停業，要符合農委會規定的動物展演資格困難重重，經縣府、阿管處協助找出可行辦法，目前縣府正在擬定相關公告。

逐鹿鹿園停業後，逐鹿社區合作社經營陷入困境，每天都有不少遊客詢問是否開放，目前鹿園雖免費開放參觀但無法餵食僅能在園外觀看，若碰上假日每日每小時損失約萬元。

為使鹿園能盡速恢復營業，部落、阿管處及縣府積極討論可行方案，嘉縣家畜疾病防治所長林珮如說，目前討論出的解套方法是由決縣府公告政府部門得委託業者辦理具動物保護相關的動物展演，則具申請資格，未來由阿管處委託逐鹿社區合作社辦理梅花鹿復育，就具備向農委會申請的資格。

實際探訪逐鹿梅花鹿園，目前園內共有6隻小鹿、11隻成鹿，鹿群在大片草地上奔跑，過去開放餵食時，也嚴格限制餵食人數及數量，避免鹿隻過飽，看得出來部落十分用心照料。

逐鹿部落是88風災後，縣府在山下的阿里山公路旁，興建安置鄒族災民的永久屋，每年部落節慶都會舉辦逐鹿分享節，今年將在12月5、6日舉辦，活也包含梅花鹿園導覽生態體驗，讓遊客體會鄒族與梅花鹿的歷史淵源。

(中時 )