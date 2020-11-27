台南市新化警分局26日於轄區查緝毒犯時，驚見黃姓嫌犯下半身肢障不良於行，連要帶回偵辦都需要先去借一輛復康巴士，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送台南地方檢察署偵辦。

新化警方積極防制毒品危害，經長期跟監埋伏蒐證，26日向台南地檢署申請搜索票，由偵查隊與唪口所在新化區中山路某大樓搜索，查獲黃、林2嫌共同持有毒品咖啡包12包(毛重66.65公克)及愷他命(1.99公克)。

58歲黃嫌年輕時騎機車發生車禍傷及頸椎，下半身肢障不良於行，竟淪落吸毒、販毒維生，警方查緝時黃嫌還半癱於床上，為將其移送法辦，費了好一番功夫借來復康巴士載運，用輪椅將他推下樓再抱上復康巴士。26歲林嫌自稱是黃的友人，否認販毒，只承認共同持有毒品。

新化分局分局長歐祖明表示，將強力執行緝毒工作，持續追查上游，不讓毒品荼害國人健康，讓民眾均能安居樂業。

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(中時 )