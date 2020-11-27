中國國務委員兼外交部長王毅24日在日中外長會談後主張對尖閣諸島（釣魚台列嶼）擁有主權，日本外相茂木敏充被指未能當場做出反駁，因而引發執政自民黨內的批評。據共同社報導，茂木敏充在27日的記者會上則強調，圍繞尖閣諸島，在王毅做出主張主權發言的24日聯合記者會後不久重啟的會談中進行了反駁。茂木表示「重申了我國的立場和想法」。

聯合記者會在第一次會談後舉行，王毅在茂木之後發言。關於沒有當場反駁的理由，茂木說明稱：「因為記者會的規則是就會談概要各自發言一次。」

茂木就尖閣諸島明確表示：「這是我國固有領土，目前有效控制著，根本不存在應解決的主權問題。」他就王毅的主權主張重申：「基於中國自身立場，完全無法接受。」

茂木與王毅在24日會談後出席聯合記者會。首先發言的茂木介紹了恢復商務往來等達成一致的事項，並就尖閣諸島強調「說明了日本的立場，強烈要求中方採取積極行動」。

隨後王毅以「茂木外相也有提到」作為引言談起尖閣問題。他指出日方部分漁船「反復頻繁進入釣魚島敏感海域，中方不得不作出必要反應」，主張中國公務船駛入該海域的正當性。王毅表示：「對於這個問題，中方立場是明確的，我們將繼續堅定維護自身主權。」

茂木和王毅隨後舉行僅有翻譯在場的一對一會談，然後參加了晚宴。自民黨內部有批評意見指出，茂木應在記者會現場立即反駁。

據共同社報導，自民黨外交小組等26日召開的會議上，決定將通過決議，要求政府採取否定中方主張的應對。會議上相繼有議員提出批評，表示「完全無法接受，應當場反駁」，「如果不立即在推特等處發布日本的主張，就變成默認了」。

日本官房長官加藤勝信在26日的記者會上稱，已向中方傳達無法接受該發言。他表示「今後將繼續做出冷靜且堅決的應對」。

(中時 )