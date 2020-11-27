農地復耕，也看見白鷺鷥帶來的秋意。（新北市水利局提供）

2017年6月2日梅雨鋒面造成新北市金山區清水溪護岸損壞潰堤，新北市水利局針對清水溪治理界點內河道兩側謢岸進行全線檢視，並於2018年3月完成全長1.7公里之全河道復建及檢修強化。

2020年再接再勵爭取中央前瞻基礎建設計畫之水安全應急工程經費補助針對下游持續強化，清水溪護岸改善工程長度約0.4公里，完成後也帶動農地復耕，帶動當地經濟發展，成群造訪的白鷺鷥也增添了地方生機。

金山區清水溪三界壇路40巷路橋原左側護岸基礎較淺，雖經幾次補強仍因近年的豪大雨侵襲，破損越趨嚴重，經本局會同當地里長、區公所多次向中央爭取前瞻基礎建設計畫之水安全應急工程，加深護岸基礎，並利用堤後既有道路位置將堤岸向路側後退，擴大河道通水斷面，並加高改善既有護岸高度，及河道整理、雜草清疏等工作，解決農田流失與溢淹問題。

保障居民生命財產安全，改善整體水域環境，另為解決側溝排水問題，在排放口設置集水井，未來可藉由臨時增設移動式抽水機將積水抽排至清水溪排放，改善三界壇路之積淹水問題。

(中時 )