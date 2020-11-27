資深媒體人呂文婉，日前在節目中大爆一位她相識多年的女星，原本事業順遂，過得光鮮亮麗的生活，後來卻因為在病床前衝動一舉動，讓這位女星積蓄全部被騙光，下場淒涼。

呂文婉日前在《新聞挖挖哇》透露一位相識多年的女星，原本過著光鮮亮麗的生活，事業也相當成功，未料有天她突然接獲女星「做一個簡單手術，可能是讓自己變漂亮」，卻因手術過程中不小心感染細菌，而罹患了全台可能只有1、2人才會得到的怪病。

呂文婉說，女星在跟病魔搏鬥的那一年間，每天都過著痛不欲生的日子，然而就在女星身心幾近崩潰的情況下，突然出現一位男性，每天對她噓寒問暖，呵護備至，之後更拿出一只約20幾萬的鑽戒向女星求婚。

女星面對這突然的求婚，內心相當感動，覺得老天爺並未放棄她。未料她不知這才是噩運的開始，因為女星出自於信任之下，將公司的存摺、印章全都交給對方，想不到公司不僅被弄得一團糟，男友還逼迫她將所有積蓄都拿出來，否則就下毒毒死她，讓女星一夕從天堂跌落地獄，才知男友真面目竟是如此恐怖，悔不當初。

(中時新聞網)