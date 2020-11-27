在數位借助下，金融服務走向跨界拓市。台新銀行和大型業者如特力集團，聯手打造虛擬商城VR居家館，搭配全臺首家VR結帳模擬流程；也和金融科技新創「水滴信用」合作，運用其獨創APP的發票辨識功能專利優勢，並提供自動記帳服務，運用AI技術為民眾的消費進行精準分門別類，增加銀行業務的豐富性，並讓客戶擁有全新的服務體驗。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，與特力集團同時觀察到民眾的需求，藉由數位服務上的創新合作，「將生活購物與金融結合」，特力集團企業資料技術暨客戶分析管理部副總經理陳駿楠亦指出，近年來在數位轉型過程，導入AI、物聯網及VR等技術，可以優化民眾的消費體驗。

「水滴信用」是台新創投天使輪投資的本地金融科技新創團隊，9月底推出「水滴發票APP」，用戶數至今每週仍保持著30％的成長，並曾在蘋果的App Store拿下財經類APP排行榜第二名。台新銀行表示，投資水滴信用正是看準其AI技術能力、發票管理及智能記帳等創新工具，能為客戶創造更便利的金融服務體驗。水滴信用方面，由於是和銀行合作，把資訊安全及使用者隱私保護列為營運重點，已完成通過ISO27001資安認證。

台新銀行表示，27日至29日於世貿一館的2020台北金融博覽會中，結合特力集團，透過VR技術打造未來傢俱商城，將虛擬的消費場景，真實帶進消費者生活之中，民眾可以在虛擬商城中，隨喜好更換傢俱品項、顏色，材質，快速準確挑選適合自己的傢俱擺飾。

(工商 )