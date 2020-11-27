陶喆受邀擔任天使心家族基金會的公益大使，27日參與「友好天使在身邊」慈善音樂會，去年的公益大使A-Lin擔任神秘嘉賓，一起熱情獻唱，他們首度同台合唱〈今天你要嫁給我〉，引起尖叫，當天剛好是陶喆的老婆Penny35歲生日，Penny愛相隨，透露在生日當天能一起做公益，就是她最好的生日禮物。

Penny特地到後台，為了見一眼她的偶像A-Lin，一起開心合影，十分興奮。陶喆在台上一連飆唱〈就是愛你〉、〈找自己〉、〈愛很簡單〉，興奮跟台下觀眾打招呼，他表示在1月底後，遇到疫情爆發，許多活動演出暫緩後，這演唱會是他第一個公開演出，大展活力滿滿，賣力獻唱。A-Lin出場前，陶喆直呼跟A-Lin合唱心情緊張，因為A-Lin是Penny的偶像，Penny每天在家都放A-Lin的歌，陶喆笑虧：「我聽到都快瘋，一直連續聽10遍。」

在演唱會上，A-Lin獻唱〈PS我愛你〉，全場大合唱，陶喆談到與A-Lin合唱〈今天你要嫁給我〉時，特別改編歌曲中的一段RAP是要送給台下的大家，他表示這個「嫁」不是一般婚姻的嫁，而是家人、親人之間的承諾，願意照顧彼此一輩子，氣氛感人。

現場的大螢幕播出，陶喆先前參與喘息營關懷愛奇兒家庭的紀實影片，陶喆親自與每位父母、孩子親暱互動，他與其他家長交流後，有感而發：「在我們幸福的同時，也要愛身邊的人。」演唱會，陶喆母親陶王復蓉及許多演藝圈朋友都現身支持公益。

陶喆、A-Lin首度同台合唱。（粘耿豪攝）

陶喆、老婆Penny開心合影。（粘耿豪攝）

(中時 )