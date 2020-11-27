新北市吳姓單親媽媽今年2月間與同住兄嫂起爭執，在五股汽車旅館勒斃6歲兒子、7歲女兒，隨後服藥輕生獲救，新北地院25日依成年人故意對兒童犯殺人罪判吳女死刑，掀起大眾論戰。不少民眾認為殺害直系血親判死刑屬合理，不過吳女律師、部分藝人皆跳出來發聲稱，吳女7年來獨自照顧子女，承受巨大精神、經濟壓力，無法認同法官以情緒管理不佳將吳女判死。

判決書指出，吳女雖對案情坦承不諱，但犯後未對受害人家屬有任何道歉、認錯表現，僅因一時生活不順遂，便不顧年幼子女反抗，擅自終結他們的生命，僅管有人權團體主張廢除死刑，但反對的國民仍是多數，在全體國民未達共識及修法前，法院須忠實依據法律判處適當之刑，吳女行為極端惡劣、泯滅人性，若不與社會永久隔離，日後恐會再度因細故或自身情緒管理不佳，產生壓力，並以相同手段侵害他人，特別是弱小幼童，因此判處吳女死刑。

不過，吳女律師廖蕙芳隔日在臉書發文，批評法官「輕率臆測，完全不重視被告人命，實令人慨嘆」。她指出吳女沒有穩定工作、獨自照顧子女7年，因生活壓力曾罹患憂鬱症，並在案發前半年復發，法院上有提出精神科醫師鑑定報告，但法官量刑時對於吳女遭遇竟隻字未提，她寫道「她（吳女）希望法院判死刑，讓她可以去陪小孩等語，完全沒有打動法官，讓判決書一再認定被告沒有悔意，泯滅人性等，那請問，被告要怎麼樣表示，才是具有悔意。」

「在位者的眼睛真的有好好注視過人間嗎？」藝人隋棠隨即也在臉書表示，吳女身處強勁的社會底層旋渦，承受巨大壓力，甚至連顧孩子或顧工作的選擇都沒有，扛了7年的壓力，卻被法院用一句「因一時不順遂剝奪子女生存權」判死，吳女不辯駁可能是基於對孩子的歉疚，她試圖求死卻生無可戀。隋棠稱自己雖不認同吳女殺子女，但希望在位者可以理解單親媽媽殺人背後的處境與絕望。

刑法第 272 條殺害直系血親尊親屬處死刑或無期徒刑，有部分民眾認為吳女殺子女本應判死，沒有爭議之處。「法律規定她這樣就是足以判死刑，以法來說不該大罵特罵法官。」主播蕭彤雯也在臉書稱，自己只看到殺意甚堅的吳女，無法幫她說話，爭論點不在吳女該不該判死，而是大眾對其他沒判死的案例感到氣憤，才將憤怒投射在吳女案例。

目前，廖蕙芳也在臉書表態欲上訴，到二審與法官相見，未來辯檢應會針對吳女犯案前精神狀況、壓力進行攻防，但此案也再次掀起民眾對死刑的爭論。

(中時 )