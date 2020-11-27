Jolin（右）高雄演唱會今邀Hebe同台合唱。（凌時差提供）

Jolin演唱會高雄站第二周今晚繼續開唱。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty演唱會」高雄站今晚（27日）第四場，邀來田馥甄（Hebe）合唱〈刻在我心底的名字〉，令滿場萬名觀眾聽到忘我；開心受邀的Hebe笑說：「當初是抱著『客隨主便』的心態配合Jolin選歌，沒想到Jolin一開始提議要唱〈Im not yours〉，我發現自己可能『扛不住』，也擔心自己太隨便。」

其實Hebe最近正忙於宣傳新專輯，本周日將在花蓮舉辦簽名會的她，今專程跑去高雄力挺，也是兩位天后繼四年前公益演唱會後二度同台；Jolin以「我的女神」稱呼Hebe：「每一次看到她長髮飄逸、歌聲迷人、笑容親切的模樣，都感覺有一種很清新的風吹著我。」

而今年一月才以粉絲心情朝聖「Ugly Beauty」台北場的Hebe，則形容Jolin是個「性感感性兼具」、「可愛又可惡」的女生：「看完演唱會『全身暢爽』！整場演出就像Jolin現在的狀態一樣，專業精準又有人味，內外兼具的完整，好喜歡。」

明天是高雄同志大遊行，許多粉絲之前發起「Jolin高雄彩虹之旅」三天兩夜之旅，規劃出席同志大遊行後，晚上再欣賞Jolin演唱會的行程，因此增加住宿及交通需求，除了演唱會周遭飯店爆滿，台灣高鐵也因應旅運需求增加班次，Jolin演唱會儼然成為南台灣近二周的娛樂重點，卻也因此被放大檢視。

主辦單位超級圓頂日前釋出Jolin第3場與「頑童MJ116」尬唱的精彩片段，有眼尖歌迷投訴「演唱會明明規定要戴口罩，為什麼影片中被拍到的一堆觀眾都沒戴」？對此，超級圓頂今致歉：「觀眾進場前都被嚴格要求全程配戴口罩，但有少數觀眾沒有確實配合，本周末的3場演出，將加派場內工作人員，更仔細檢查每位觀眾是否戴上口罩。」而Jolin今晚唱完〈腦公〉後也不忘提醒歌迷：「跳舞跳到熱的時候，口罩還是要帶著哦！讓我們見識一下帶著口罩，尖叫聲有多大！」歌迷大聲尖叫後，Jolin驚訝地誇讚大家：「ㄟ沒差別ㄟ，回家有練過哦。」

(中時 )