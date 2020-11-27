感恩節次日的黑色星期五象徵美國年終購物季正式開跑，但鑑於美國新冠肺炎確診人數持續攀升，美國疾病管制預防中心（CDC）鼓勵民眾多多網購，減少到實體商店購物。

CDC已經將在年終旺季期間到人擠人的商店購物列為「高風險」活動，勸告民眾避免到實體商店採買，就連超市也包括在內。CDC建議美國消費者改採網購、到戶外市集採買，或是利用零售商的路邊取貨服務，減少到人群聚集的地方。

過去多年來黑色星期五一直代表美國年終購物季揭幕，此時零售商會祭出高額折扣，吸引消費者打開荷包。然而今年的年終假期正值美國疫情持續升溫、數百萬人丟掉飯碗，以及政府多項紓困計畫將於年底到期。

儘管如此，美國消費者在11月和12月的消費力仍不容小覷。經歷了封城與隔離之苦後，部分美國民眾可能更想要送禮給珍惜的家人好友。根據ShopperTrak預測，黑色星期五依然是今年最繁忙的購物日。

全美零售聯盟（NRF）亦認為民眾在年節時分會找到慶祝的理由，預估11月和12月的銷售額可望年增3.6％至5.2％，高於2019年4％的增幅。過去5年的年終銷售額平均增加3.5％。

NRF首席經濟學家克蘭漢斯（Jack Kleinhenz）指出：「經歷疫情的挑戰後，民眾可能會萌生自己和家人值得有一個不同於平常的假期的想法。」

線上銷售額預估強勁上升。研究機構Adobe Analytics預測，2020年黑色星期五的網購金額上看100億美元，較一年前勁揚39％。感恩節後的網購星期一（Cyber Monday）將是最忙錄的網購日，銷售額估計年增42％至127億美元。

根據約翰霍普金斯大學最新統計，美國確診病例累計已突破1,288萬例， 死亡人數超過26.3萬人。

(工商 )