陳昇第27屆跨年演唱會《起風了 Breezin’》，日前驚傳因口腔有腫瘤，雖已立即做手術處理，一切都相當順利平安，但在醫生建議之下需休養半年，只能忍痛取消舉辦生涯演唱的第27屆，盼望樂迷朋友能諒解；本刊今晚（27日）獨家直擊他現身住於台北市的【末日遺緒─陳昇X黃志偉兩人展】，恢復狀態良好，相信能令粉絲放心不少。

結束忙碌的一天，陳昇與友人一起用餐，氣色很好且滔滔不絕。（圖／攝影組）

休養期間，陳昇原本計畫歸鄉體驗田園樂，一直以來都想務農種菜享受鄉村生活，近期終於能可以暫時放空回歸田野，或許這段期間也能累積靈感，也再次請樂迷朋友體諒並靜心等待未來相見之日，也很自責「全勤模範生」不得不請假一次遵照醫囑休息，不過今天在展場出現的他體力頗佳，晚上七點二十四分左右，陳昇走出畫廊，四十一分赴餐廳用餐，食慾看起來很好，與朋友有說有笑，氣色也很不錯。

黃子佼在臉書分享和陳昇的合照與展覽資訊。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

早先經紀人透露陳昇健康恢復狀況，「他目前已回家休養，恢復情況很好，精神也很好，謝謝關心。」黃子佼也在臉書上分享展覽訊息及與陳昇的合照，希望粉絲前往共襄盛舉。

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(中時新聞網)