行動支付的時代來臨，卻也衍生不少問題，大陸山東一名母親帶著兒子到運動用品店買鞋子，結帳時她拿出手機裝作要使用行動支付，但卻是打開「計算機」按出數字，而店員一時忽略看手機操作介面，只認定她有按出數字，就認為已成功付款，讓她0元獲得價值1,769元人民幣（約新台幣7,660元）的球鞋，成功詐騙。

綜合陸媒報導，該母親帶著兒子到山東濟南一間運動用品店，選了兩雙球鞋後就到櫃台結帳，並拿出手機作勢要付款，沒想到她卻開了計算機瞎按出數字、裝作買單，而店員因為當時正忙著包裝，一時忽略下就將球鞋交給她。

女子用計算機裝成行動支付，成功詐騙店員。（圖／翻攝青蕉視頻）

受騙店員事後表示，該母親當時不斷點著手機螢幕，加上當時她正忙著包裝球鞋，根本沒注意到完全不是電子支付的介面，就傻傻將鞋子交給對方，等到對方離開店裡後，她才發現錢沒入帳，當下只好摸摸鼻子自掏腰包墊錢，並到警局報案。她痛訴「這個鞋你給孩子穿，你覺得你心裡能舒服嗎？能過意的去嗎？」

許多網友都說「這店員也真是夠粗心的」、「應該要等到確實進帳了，再交出物品」、「這騙法第一次看見，也蠻有創意的」。

(中時新聞網)