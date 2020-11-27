京城銀行董事會決議 以股份轉換收購萬泰證券 22:102020/11/27 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京城銀行公告，董事會決議以股份轉換收購「萬泰證券股份有限公司」，事實發生日為11月27日。併購目的為提供客戶更全方位及多樣化之金融服務，併購後預計產生之效益為提昇營運效能、強化競爭力。 而萬泰證券為京城銀行轉投資持股達98.01％之被投資公司，本案對萬泰證券之股東權益不具重大影響。 至於併購對每股淨值及每股盈餘之影響，京城銀行指出，併購對每股淨值及每股盈餘不具重大影響，轉換基準日暫定於2021年1月5日以現金對價為股份轉換。 (工商 ) #京城銀行 #萬泰 #證券 #併購 #股份轉換 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 龍巖創辦人李世聰妻 7年搬走2100萬善款買精品 百萬交保 03:112020/11/27 社會 反應熱烈 傳京東健康國際配售提早截止認購 10:592020/11/27 財經 台灣上市櫃公司協會搭平台 第三期社團負責人創新視野 20:442020/11/27 生活 年底前完成募集 興富發將發債50億 借新還舊 04:102020/11/27 證券．權證 開發金控收購中國人壽21.13％股權 將完成持股過半目標 20:292020/11/27 財經 善款買精品 龍巖創辦人涉侵占2100萬 04:102020/11/27 社會新聞 金融博覽會開幕擠爆 邱淑貞揭六大驚人數據 14:512020/11/27 財經 和碩西進布局 投審會點頭 19:222020/11/27 財經 宅經濟正夯 玩邑咖啡異業結盟法布甜搶攻咖啡商機 16:412020/11/27 生活 《匯市》新台幣升勢擋不住 外資看金牛年匯價測28元整數 13:072020/11/27 財經 財經熱門新聞 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 川普很好對付！ 金磚四國之父警告：北京對拜登很頭痛 - 財經 勞動基金爆內鬼又慘賠749億 網怒：閉眼買這2支隨便賺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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