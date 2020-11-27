京城銀行公告，董事會決議以股份轉換收購「萬泰證券股份有限公司」，事實發生日為11月27日。併購目的為提供客戶更全方位及多樣化之金融服務，併購後預計產生之效益為提昇營運效能、強化競爭力。

而萬泰證券為京城銀行轉投資持股達98.01％之被投資公司，本案對萬泰證券之股東權益不具重大影響。

至於併購對每股淨值及每股盈餘之影響，京城銀行指出，併購對每股淨值及每股盈餘不具重大影響，轉換基準日暫定於2021年1月5日以現金對價為股份轉換。

(工商 )