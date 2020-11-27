冬天已至，正是泡湯的好時機！宜蘭縣政府所舉辦的「2020冬戀蘭陽溫泉季」活動也將在12月4日至13日以礁溪湯圍溝公園為中心熱鬧登場，今年的系列活動包括溫泉馬拉松、踩街嘉年華、溫泉美食旅展，冬戀金曲晚會等，要讓來自各地的遊客，除了舒適的享受礁溪優質的溫泉，還有滿滿的歡樂。

「冬戀蘭陽溫泉季」是宜蘭縣政府每年在冬季舉辦的旗艦活動，也已建立起好口碑，今年溫泉季率先登場的是12月4日的「祈水感恩禮暨選手之夜」，縣府希望藉由「祈水感恩儀式」匯集眾人一起用正能量集氣，為台灣與全世界人民祈福，迎接幸福的2021年。

當天晚上結合「礁溪溫泉馬拉松～選手之夜」，同時舉辦DJ啤酒派對，將邀請李佳薇、林芯儀等藝人獻唱，隔天一早「礁溪溫泉馬拉松」將在礁溪國中鳴槍開跑，參賽選手在揮灑汗水、釋放完身體能量後，再搭乘溫泉接駁專車回到市區好好體驗水質極佳的礁溪溫泉。

在溫泉季活動期間，縣府也在礁溪湯圍溝公園旁規劃「溫泉美食旅展」，整合溫泉觀光產業、旅宿業、美食伴手禮及文創商品，推出超值優惠，民眾除了可購買超值優惠票券、多元特色的伴手禮，還有「消費滿百贈好禮」及「消費滿千抽好禮」，在美食旅展專區消費滿500元或滿3000元，憑發票或收據至服務台即可獲得紀念品或參與抽獎，有機會獲得五星飯店住宿券、餐券、泡湯券等限量獎項。

(中時 )