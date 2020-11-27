中華郵政公司於2020年11月27日至29日參與在臺北世貿一館舉辦之「2020台北．金融博覽會」，以多元支付及便利生活為主軸，設置「VISA悠遊好生活」、「虛實整合郵購站」及「i郵箱智慧物流」三大服務展區，透過便利多元支付方式，串連O2O郵購站及i郵箱，呈現郵政數位金融服務帶給民眾的生活便利。

中華郵政公司於11月24日推出首張具悠遊卡票證功能的VISA金融卡，嶄新郵鴿卡面也於展場亮相，新型態VISA金融卡加載悠遊卡票證及小額支付功能，藉由提款、簽帳、悠遊，三卡合一，搭乘大眾運輸工具、超商購物或小額消費，皆可便利使用。

展區亦設置「郵政O2O郵購站」，以新零售營運模式及店中店型態展現，結合實體商品展售、會員福利加碼及多元郵政物流服務，邀請民眾藉由郵政VISA金融卡的悠遊卡支付功能，體驗購物樂趣。

另外，為讓民眾體驗「i郵箱」取件的便捷，以鷗翼車搭載「i郵箱」的首部「行動i郵車」亦將於會場展示，同時舉辦「開箱送好禮」活動，與民眾同樂。

中華郵政公司為提供有感金融服務，持續開發網路郵局、e動郵局及網路ATM等多元e化功能，持續優化線上金融服務及友善操作介面，提供民眾更多元流暢的郵政數位服務。

(工商 )