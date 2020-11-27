光電業者在疑似二戰遺址「石頭營」種電惹議，枋寮鄉民北上行政院抗議後，文化部等中央相關單位27日南下現勘。（謝佳潾攝）

光電業者在疑似二戰遺址「石頭營」種電惹議，枋寮鄉民北上行政院抗議後，文化部等中央相關單位27日南下現勘。（謝佳潾攝）

光電業者在疑似二戰遺址「石頭營」種電惹議，枋寮鄉民北上行政院抗議後，文化部等中央相關單位27日南下現勘。（謝佳潾攝）

光電業者在疑似二戰遺址「石頭營」種電惹議，枋寮鄉民北上行政院抗議後，文化部等中央相關單位27日南下現勘。（謝佳潾攝）

光電業者在疑似二戰遺址「石頭營」種電惹議，枋寮鄉民北上行政院抗議後，文化部等中央相關單位27日南下現勘。（謝佳潾攝）

光電業者在疑似二戰遺址「石頭營」種電惹議，枋寮鄉民北上行政院抗議後，文化部等中央相關單位27日南下現勘。（謝佳潾攝）

光電業者在疑似二戰遺址「石頭營」種電惹議，枋寮鄉民北上行政院抗議後，文化部等中央相關單位27日南下現勘，會後文資局與屏縣府協議，在文資審議尚未出爐前，會派員長期監看工地確保文資，而業者則強調管制區早已停工。

石頭營種電案鬧得沸沸揚揚，中央文化部、經濟部與屏縣府首次一同進行現勘，藉此釐清光電業者開發區內可能的文化資產與施工範圍，而在文資提報者林炫耀的帶領下，先後看了施工現場2處裸露可能受損的日軍機槍堡與工地外的砲陣地、及有蝙蝠棲息的砲車坑道等。

「全部保留下來才有意義。」林炫耀指出，石頭營涵蓋範圍廣，雖非全部都在光電開發區內，但就是有17處遺址在裡面，到底誰能確保它們不會遭毀壞，石頭營是目前全球罕見保存齊全的二戰軍事遺址，若不能全面保留是很大的損失。

他質疑，業者在知道有遺址的前提下仍執意種電，這心態很不對。對此，業者澄清，一切開發過程都是依法定程序作業，所以他們很確定開發地沒有任何登錄在冊的文化資產，而當施工碰到待定文資身分的「人工構造物」時，也是立即劃設管制區並停工，且還進行提報文資，絕對沒有破壞。

對於文史工作者與光電業者雙方不同調的陳述，文化部文資局指出，文資審議需要一段時間，目前就是協助屏縣府針對石頭營進行更深入與廣泛的調查研究，待審議結果出爐後，才能確定保留與開放的範圍問題，而光電場是合法工程，所以只能派員長期監看工地，若遇施工有觸及文資，可立即監督與反映。

然而，石頭營不僅有文化遺址遭破壞疑慮，「山坡地光禿禿的水土保持工程」更是令居民看得心慌，不少民眾抗議道，業者砍樹種電已經造成3次坍方，且部分行經道路又被封住、根本無法進入自家果園，生命財產都受到威脅。

對此，業者說，水土保持工程是先驅工程，整地、施工便道、滯洪池、邊坡固定等都需要施作，這樣才能穩定區域性排水等功能，業者強調，目前管制區停工，但非管制區的既定水保與電業工程依然施工。

(中時 )