印度政府周五（27日）公布財年第二季（7到9月）國內生產毛額（GDP）年減7.5％，雖然它與第一季銳減23.9％相比已大有起色，但由於這是印度連續第二季GDP出現萎縮，也讓該國正式進入史上首度經濟衰退。

自爆發新冠疫情以來，消費者需求低迷加上銀行業陷人困境，導致印度經濟一蹶不振。為減緩疫情擴散，印度政府曾在3到5月實施全國封鎖措施，也讓第一季GDP創下史上最大萎幅。所幸在該國漸進解封與放寬部分限制後，第二季經濟逐漸恢復元氣。

L&T金融服務公司首席經濟學家納蘇爾（Rupa Rega Nitsure）指出，周五數據驗證印度GDP的萎幅已經有所縮減，他說這主要是受農業成長增強與製造業活動加速所賜。

雖然經濟學家預期印度10到12月GDP很可能將持續負成長，不過隨著新冠疫苗研發出現重大進展，印度經濟預料在明年就能擺脫衰退泥淖。目前市場預測明年1到3月印度GDP可望增長0.5％。

(工商 )