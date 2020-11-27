美國總統川普周四（26日）鬆口表示，如果選舉人團在12月14日投票支持拜登，他將會離開白宮。即使他重申這次選舉是大型舞弊，不過這項談話仍被視為是川普最接近承認敗選的一次發言。

川普周四在白宮對軍人發表感恩節談話後，向記者表示，如果選舉人團將票投給拜登，將是犯了一大錯誤。不過他也坦承若拜登真被選舉人團認定是大選的獲勝者，他會自願交出政權、離開白宮。

拜登預計將在明年1月20日舉行總統就職典禮，當被問及是否會參加拜登就職典禮時，川普並沒有給予肯定答案。按照美國慣例，美國總統參加繼任者的就職典禮，被視為團結美國的重要舉動，歐巴馬和柯林頓都曾在2017年出席川普的就職典禮。

川普說自己很難承認敗選，因為他堅稱這次大選「是大規模的舞弊」。儘管他再三強調選舉遭到操縱，但卻始終無法對於這項說法提出具體證明。

在美國，總統當選人是根據選舉人團票而非普選票決定。根據美聯社表示，拜登已贏得306張選舉人票，超出當選總統門檻的270張票，至於川普只取得232張票。選舉人預定將在下月14日投票，以正式確認拜登當選。拜登在普選票數上也比川普多出逾6百萬張。

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