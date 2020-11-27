台北市敬老卡發行量超過46萬張，這些65歲以上的長者喜歡到哪「趴趴走」，除了可作為政策參考外，也蘊含著商機。根據悠遊卡公司與Finatext Taiwan共同歸納大數據後發現，龍山寺、西門、石牌，這3個捷運站，是長者最常出沒的熱點所在。

其中，龍山寺站鄰近龍山寺、艋舺公園，是年長者聚集處，附近也有仁濟醫院，且萬華區65歲以上人口的比率高達19.4％，較台北市65歲以上人口比率的17.6％為高；西門站周邊更是醫院林立，包括台大醫院北護院區、台北市立聯合醫院昆明院區及西園醫院都在旁邊；石牌站附近除了有台北榮民總醫院外，還有振興醫院。

其中，由於年長者對醫療需求較大，經常出沒的捷運站往往附近都有中大型醫院，從搭乘捷運的數據分析可以窺見族群特性。

此外，根據敬老卡搭乘數據也歸納出，台北市長者由於假日較常與家人開車出遊，主要都在平日搭乘捷運，尤以周三至周五的11時至17時為高峰，且18時晚餐時間到，搭乘捷運回家後多半不再出門。

悠遊卡公司參加11月27日至11月29日在台北世貿一館舉辦的「2020 FINEXPO台北金融博覽會」，設置敬老卡專區，65歲以上的長者只要帶著敬老卡，現場完成LINE個人化服務的綁定，即可獲贈精美好禮，現場也會介紹敬老卡可使用場域及特色，歡迎帶著家中長者出門走走，享受悠遊卡帶來的城市服務。

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