婦產科醫師鄭丞傑日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

許多新手爸媽對於孕期的性生活充滿疑惑及謎思，日前一名懷孕4個多月的女子，某次產檢時向醫師主訴自己下體騷癢，結果醫師檢查後嚇壞，發現女子的陰毛上爬滿小蟲及蟲卵，後來判定為是陰蝨在做怪，這時醫師心中早已有底，便詢問女子丈夫，後來男子才坦承自己在外買春，解決生理需求，結果卻不小心將疾病傳給妻子。

婦產科醫師鄭丞傑日前在節目《醫師好辣》上分享，一名懷孕4個多月的女子，回醫院例行產檢時向他表示下體會癢癢的，相當不舒服，結果鄭丞傑脫下褲子檢查便發現，女子陰毛上爬滿許多小蟲，上頭也有不少蟲卵，鄭丞傑便向夫妻倆人表示，這是「陰蝨」在作怪。

當下得知自己大難臨頭的男子便靈機一動詢問妻子，「會不會是你最近有使用公用馬桶？」讓妻子一秒爆怒，「你以為我都用陰部摩擦馬桶嗎？」男子眼看紙包不住火，才坦承自己曾花錢買春，解決生理需求，不過他也強調自己「全程都有戴套。」後來他才想起，可能是某次與來自較落後國家的女子發生關係，才惹的「蟲蟲危機」上身。

鄭丞傑接著說明，男子表示，自從妻子懷孕後看起來病懨懨，加上岳母警告兩人結婚2年多才懷孕，為了順利產下寶寶，在懷孕期間要他「忍耐一點」。岳母說詞雖隱晦，但言下之意就是要兩人不要有性行為，夫妻倆也聽話照做。直到日前妻子身體轉好，一時「性」起便邀約丈夫恩愛，怎料丈夫卻將陰蝨不小心傳給了自己。

幸好，之後靠著藥物治療，女子情況很快就好轉，也沒有影響到胎兒。鄭丞傑最後也提醒，在醫學上認為懷孕早期有出血或有破水，或是過去曾有流產史者，須聽從醫囑懷孕後前3個月要忍耐，若以上禁忌都沒有，只要切記不要太深入、不要壓到肚子、不要耍花招就沒有太大問題。

(中時新聞網)