由《今周刊》主辦、《台灣金融服務業聯合總會》與《台灣金融研訓院》協辦的「2020台北．金融博覽會」27日於台北世貿中心一館隆重登場，將為期3天至11月29日，展場匯聚超過百家金融機構，上午10點由財政部政務次長阮清華、金管會副主委邱淑貞、金融研訓院董事長吳中書、金融服務業聯合總會理事長許璋瑤、今周刊董事長謝金河等共同揭幕開展。

高雄市政府由經發局副局長高振遠帶隊，攜手在地企業一卡通、高雄銀行及多家相關金融科技業者，以「智在高雄-高雄金融科技館」主題館參與展出，是全場唯一由城市組隊參展的主題館。

一卡通公司於現場展出與LINE Pay合作的LINE Pay Money行動支付多樣化便利功能，也將台灣交通場域首座可使用QRcode、重達500公斤的高雄捷運閘門搬到現場，讓民眾體驗LINE Pay乘車碼，邱淑貞也與在場貴賓一同來到高雄主題館，了解LINE Pay Money電子支付服務發展及乘車碼的便利性。

一卡通與LINE Pay合作「LINE Pay Money」電子支付服務，用戶數超過280萬，使用通路超過24萬家，合作儲值及提領的銀行有36家，除祭出使用優惠外，在功能上亦不斷精進，提供用戶更全方位的服務。用戶可使用LINE Pay Money電子錢包，儲值、轉帳、分帳、銀行免費提領及消費支付等功能，還可透過生活繳費功能繳納路邊停車費、水電費、瓦斯費、有線電視費、學雜費、健保費、醫療費、社區管理費、稅捐、罰鍰及保險費等，多達770項各種生活大小事的支付，都可以用LINE Pay Money，相當便利。

此外，領先業界率先推出的LINE Pay乘車碼功能，最先運用在高雄市的高雄捷運搭乘，目前已擴及至淡海輕軌、部分公車及渡輪等交通運具，民眾搭乘只要帶手機，透過LINE Pay開啟乘車碼即可搭乘，跨平台iOS及android系統均可使用，不受手機型號限制。

本次參展，一卡通與高雄捷運公司也特別於將高雄捷運閘門搬至台北世貿展區，供民眾體驗乘車碼的便利性，同時每日前100名使用LINE Pay乘車碼體驗高捷閘門者，還可獲得體驗禮一卡通一張，此外，尚未註冊LINE Pay Money的民眾，可備妥身分證及金融帳戶帳號、信用卡號等資訊，只要現場完成註冊也可獲得一卡通造型卡一張，歡迎民眾前往體驗，感受行動支付的便利生活。

一卡通表示，希望透過這次展出與民眾互動交流，期望運用金融科技與政府及業界攜手合作，為民眾打理生活，提供更便利更全方位的金融服務。

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