「Hi！今天想喝點什麼？」，文青茶飲特調現身第一銀行攤位，於2020台北金融博覽會華麗登場，四大亮點讓參展民眾一次看個夠；主打最高72萬元享有1.2％高利活儲的「夢想存錢計畫」，幫助年輕人透過iLEO App快速養成數位儲蓄習慣，「e-First智能理財」讓民眾簡單3步驟就能獲得量身訂做的專屬理財建議，小成本也能創造大財富。

現場還展示了專為薪轉客戶開發的「薪轉專區」，提供薪轉客戶專屬的存款、貸款、理財等多項數位服務，超多好康優惠也能在現場獲得，除此之外，線上快速信貸服務「iLEO大小桶金」，更是不管購物血拼、買屋裝潢還是環遊世界，都能一次滿足，多數民眾於體驗過程中對於第一銀行數位服務的成果展示皆感到驚喜與讚賞。

展出攤位另結合魔術表演，還有超可愛的小粉獅大型人偶穿梭會場與民眾近距離互動，單日吸引超過2,500人次體驗第一銀行創新豐富的數位服務。

(工商 )