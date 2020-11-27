美國感恩節假期向來是片商爭相搶攻的黃金檔期，但今年新冠疫情來襲重創電影產業，不少戲院關門歇業加上美國疫情復發，感恩節檔期票房恐怕不樂觀，可能是數十年來最慘。

市調機構Comscore分析師德賈拉比迪安（Paul Dergarabedian）指出，雖說仍有新片不畏疫情上映，但感恩節檔期恐怕會繳出數十年來最差票房成績。

該分析師表示：「從陣亡將士紀念日到7月4日獨立紀念日，疫情對傳統重要假日檔期票房都造成不利衝擊，甚至連熱門暑假檔也難以倖免，就算感恩節票房受到影響不令人意外。」

回顧最近10年，5天感恩節假期（周三到周日）的電影票房，幾乎每年飆破2.5億美元，僅2011年和2014年沒跨過這個數字，即便如此票房收入還是破了2.3億美元。

去年感恩節檔期賣座前三名，分別為《冰雪奇緣2》（Frozen 2）、《鋒迴路轉》（Knives Out）及《賽道狂人》（Ford Vs. Ferrari），單靠這幾部片就幫5天假期吸金2.634億美元。

今年感恩節檔期主打的強片，僅有夢工廠出品的《古魯家族：新石代》（The Croods: A New Age），儘管該部口碑不俗的全新動畫電影料會吸引到一些觀眾，但不足以衝高今年票房成績。

Box Office Analyst總裁史東（Doug Stone）引述他與業界分析師的對談指出，《古魯家族：新石代》在5天感恩節檔期的票房，預估介於1,000萬至1,500萬美元之間。

今年來的票房數字奇慘無比，與去年相較銳減77％只剩21.8億美元。從8月各大連鎖戲院解封重新開張到11月22日，總票房收入僅區區2.79億美元，去年同期進帳28.6億美元。

迄至25日的2周前，美國有2,800家戲院開門營業；感恩節假期的前一個周末，還在營業的戲院減為2,100家。感恩節檔期多少家戲院開門迎客不明，如果數字再減下去，票房想必會跟著萎縮。

(工商 )