美國正逢感恩節假期，美股周五開盤提早至美東時間下午1點(台灣時間凌晨2點)收盤，亞股則是在周五時段上揚，陸股部分，上証50指數創2008年以來新高，上証指數則是收漲在3400點關卡之上，美股期指也在盤前微幅走升。美股周五(27日)開盤上漲84.63點、以29,957.10點開出。

隨著美股開盤，道瓊指數上漲67.12點或0.22%、暫報29,939.59點；標普500指數上漲10.01點或0.28%、暫報3,639.66點；那斯達克指數上漲94.61點或0.78%、暫報12,189.02點；費半指數上漲36.03點或1.39%、暫報2,636.28點。

4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書與谷歌股價均上漲，電動車大廠特斯拉股價依舊漲不停，周五早盤上漲2.23%、暫報586.81美元。至於台積電ADR，股價上漲1.11美元或1.14%、暫報98.60美元，聯電ADR股價也上漲2.21%、暫報6.92美元。

國際油價在近期創下創3月6日以來的8個月新高後下跌，主要是歐美疫情迎來新一波高潮，加上晚些時間將舉行的預計OPEC+會議，市場預料增產計畫將推遲3個月，利比亞、伊拉克等產油國是否遵守協議內容，待市場觀察，國際油價周五亞洲時段走跌近1%。

(中時新聞網)