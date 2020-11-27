為了加強iPhone的光學變焦功能，蘋果新機傳出可能考慮採用潛望鏡式鏡頭，已和一家公司進行討論，最新消息指出，三星有望入選，但是三星會不會同意還是未知數。

根據韓國《etnews》報導，業界人士指出，蘋果正在尋找適合的潛望鏡式鏡頭技術和專利，以增強iPhone的光學變焦功能，已和一家公司進行討論。潛望鏡式鏡頭能提供更高倍率的光學變焦功能、又不會影響智慧手機的厚度。

報導指出，目前市面上智慧手機光學變焦的放大倍率有限，是因為現行的相機模組將感測器垂直堆疊，導致鏡頭突出於機身之外。潛望鏡式鏡頭不再垂直堆疊感測器，而是通過稜鏡折射光線，讓鏡頭和影像感測器可以水平排列，此種做法可以解決鏡頭突出的問題，並能提高光學變焦倍率，因此已開始受到關注。

但是，現在全球只有少數公司能將潛望鏡式鏡頭商業量產，包括三星電機和大陸的舜宇光學（Sunny Optical），三星電機已是三星電子 Galaxy S20 Ultra 智慧手機的潛望鏡式鏡頭供應商。由於三星電機併購以色列鏡頭技術商 Corephotonics 後，掌握了潛望鏡式鏡頭的關鍵專利，部分人士認為蘋果可能會與三星電子或三星電機合作，以取得這項技術。

報導分析，蘋果目前相機模組供應商包括韓廠 LG Innotek、夏普（Sharp）、大陸廠歐菲光等，以 LG Innotek 為最主要供應者。如果三星加入蘋果相機供應鏈，預料會帶來巨大的影響。不過，也有人認為，鏡頭是做為旗艦智慧手機區隔的關鍵，對消費者而言是最重要的功能，所以三星為了維持Galaxy智慧手機的競爭優勢，可能不會和蘋果合作。

(中時新聞網)