健力男子選手賴恆毅。（主辦單位提供）

田徑肢體男子選手林佳延與謝緯億教練。（主辦單位提供）

田徑聽障女子選手許樂。（主辦單位提供）

全國身心障礙國民運動會，27日於台東主戰場的第一天比賽，台中市代表隊選手們26日參加授旗典禮後，隨即出發到台東，為此本市陳子敬副市長到場勉勵選手追求卓越、再創高峰，並將「台中市」黃色市旗交給授旗代表田徑聽障選手許樂，選手許樂精神抖擻地揮舞旗幟，鼓舞全體士氣。

市議員陳清龍說，選手許樂首次參賽全身障運，因橫掃國內各大賽事屢獲佳績，為全場最受注目的選手之一。她不失所望於聽障女子組100公尺、1500公尺決賽強摘2金，其中100公尺項目乘著風勢飆出12秒19的好成績，流暢的步伐與節奏簡直如飛躍田徑場上，讓觀賽民眾驚呼不已，並突破大會13秒13、全國13秒08的紀錄，無奈決賽時順風平均風速達每秒2.1米，所創記錄不予以承認，難以留名，實屬可惜。

田徑項目成績優異！上屆全身障運大黑馬林佳延選手，在肢障男子組F46級跳高(創紀錄)、鐵餅(破大會、破全國)、T47級100公尺個人就為臺中市摘下3金。本屆最特別的是他帶領著同在友達光電服務的同事賴宗承、邱科璋、梁家昌，一同接受田徑訓練並參賽，帶領台中市身障運動風氣。

健力項目，選手賴恆毅亦是首度參賽，本身是街頭舞蹈表演者的他，過去從未參加過任何身障運動賽事，因緣際會下，開始接觸健力運動，方進行正式訓練半年，堪稱身障運動小菜鳥，今日便在肢障男子組第二級勇奪金牌，未來發展指日可待！

游泳項目則拿下3金，包含：肢障女子組S7級自由式100公尺白亞倫(成績1分45秒42)、肢障女子組S8級自由式100公尺陳郁琪(成績1分46秒35)、視障男子組S13級自由式100公尺陳世約(成績1分02秒25)，三人協力為游泳比賽強勢揭開序幕。

今日比賽皆已順利結束，截至目前台中市代表隊榮獲27金15銀14銅佳績，暫居全國第二，領先台南市。

(中時 )