台北一名男子在租屋處添購新椅子，不料被室友坐壞，而理由竟是室友跟別人發生關係時，過程太過激烈不小心坐壞，他要求室友出錢讓他買一張全新的賠償；沒想到室友卻說只願意出一半，因為他跟發生關係的對象應該要平分，但他已經把對方封鎖，因此一半的錢應該拿不到了。

這名男子在臉書社團「爆怨公社」中分享，他為了讓租屋處增加舒適度，添購了一張新椅子，沒想到卻被室友用壞，原因是對方和對象「在椅子上壞壞」太過激烈，導致椅子的座墊和架子分離，而且室友還沒有主動告知，原本還不打算賠償，讓他發文詢問「我該怎麼報復性處理？」

室友與對象發生關係時把椅子用壞，沒想到卻只願意出一半的錢賠償。（圖／翻攝自爆怨公社）

該男子要求室友出錢再買一張新椅子，但室友卻認為，應該是室友和對象一人一半的金額，但「壞壞」的對象已經被室友封鎖，因此只願意出一半的錢，讓他當場傻眼，「椅子不到一千，弄壞也該全賠吧？」

貼文一出，馬上累積上百個網友留言「這種室友真的很爛，事後還把女生封鎖，還只願意賠一半的錢」、「居然還想要叫女生賠償一半的椅子費用」、「這種室友還是早點離開不要聯絡了」。

(中時新聞網)