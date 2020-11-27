財團法人商業發展研究院（簡稱商研院）中部院區籌備處，因業務擴張需要，27日舉辦喬遷茶會。與會的商研院董事長許添財強調，該院外銷三個新重點，包括數位貿易、清真貿易，及跨國貿易。其中，全球清真人口達約18億人，包括市場文化、生活習慣及消費行為等特殊性，該院將陸續協助企業，拓展印尼及馬來西亞等國的清真市場。

根據「杜拜伊斯蘭經濟發展中心」2019年與2020年最新報告指出，2018年全球穆斯林支出金額約達2.2兆美元，人口約18億人，占全球人口的四分之一。其中，超過60％的穆斯林在亞洲，預估全球穆斯林2024年消費金額達3.2兆美元，2018年至2024年成長率達至6.2％。

值得一提的是，清真產業涵蓋範圍相當廣闊，具龐大成長潛力，包括食品、美妝、藥品及旅遊等，為穆斯林族群消費大宗。

商研院統計，國內2019年目前獲頒清真認證廠商家數，已達約1,000家。其中，800家為製造商。商研院協助國內業者，包括三點一刻、中美兄弟製藥、美妝保養品業的沛美生醫、達特醫Dr Hsieh，及昇宏國際等業者，拓展馬來西亞等國的清真市場。

許添財說，中部工業發展很強，但服務業的潛力無窮，世界各研究機構報告都說，現在已沒有工業、服務業及商業的界線，製造業若不懂服務，東西賣不出去，價格也賣不好；服務業不會結合製造業，只站著等人買，會「等無人」。所以，跨業與跨領域的合作，變成未來趨勢。

許添財強調，該院外銷三個新重點，包括數位貿易、清真貿易，及跨國貿易。其中，數位貿易強調智慧製造，無論製造、醫療及貿易都要數位轉型，而貿易怎樣數位轉型，其核心價值是市場導向，並以消費者及市場為開始的價值鏈。

商研院為服務業的國家級智庫，設有商業發展與策略、行銷與新媒體、經營模式創新、商業科技應用、國際數位商業及數位創新人才等多個研究所、數位創新系統服務中心、清真研究輔導發展中心、南部院區，及中部院區籌備處，主要業務為協助政府制定商業政策、創新商業模式客製、輔導業者數位轉型與國際化、行銷科技應用、企業南向拓展新興市場、人才培育與發展等。

未來商研院中部院區籌備處，將持續扮演在中部地區服務中心與平台，作為台中市政府及中部相關縣市地方政府機構與企業間的橋梁，藉以發揮產官研三方合作的綜效。

(工商 )