2020年起，全球產業的生態鏈及經營模式，因為政治、經濟、社會的動盪而倍受考驗。企業的負責人除了檢視自己外，更要洞察企業本體，以因應接連的挑戰、實現永續發展。東海大學、資誠聯合會計師事務所，及磐石會三強攜手「POST-e（超E）學程」，27日舉辦始業式，隆重登場。

紛亂的世界局勢與劇變的產業結構，更需宏觀的角度超前部署，東海經管理學院院長陳鴻基積極溝通下，促成東海大學與資誠會計師事務所、磐石會三強合作，東海校內也整合多個學院的優質師資群共同參與課程設計與授課，催生出超E學程。該學程超脫傳統框架、超越環境限制，將「POST-e（超E）」內化在課程中，期待所有學員，以此為起點，超越自己、超越極限。

東海大學創立於1955年，在中部地區歷史悠久，藉由不斷革新以開創學校新格局而引領杏壇走在時代尖端。然而，內外局勢的持續變化，讓學界及眾多業界名師也開始反思，如何在這個關鍵時刻協助企業度過難關。

因此，東海大學管理學院為了力求突破困境的企業，量身打造出「POST-e（超E）」學程。學程教育長，是曾在台大擔任三屆EMBA執行長黃崇興。黃崇興在台大授課三十餘年，也相當熟悉企業的運作；原已由台大退休，但在管理學院院長陳鴻基的盛情邀約下，接任《POST-e（超E）高階管理人課程》教育長的職務。黃崇興黃更自願擔綱學程導師，及每堂課的學習長，延續他對高階管理教育的理想及熱忱。

東海大學校長王茂駿強調，超E學程的規劃不只是提綱挈領，其切中時勢的主題與內容，更能培養學員多元及宏觀的思維。看到在座企業領導人終身學習態度，值得敬佩，此學程在東海是首創，學校擁有優美環境和生態，軟硬體一流，並結合最優的師資。該課程包括在人文藝術、生活美學、數位轉型及全球佈局等，對個人生活力、知識力會有很大提升；對公司的創新力、永續力及競爭力，也有很大幫助。

陳鴻基也提到，過去管理學程的架構偏向階段式規劃，在永續學習的理念上開設EMBA的企業二代組及CEO組；另有全英教學的GMBA學程。但超E學程則是專門為企業主、企業接班人及高階管理人設計的全方位管理課程。 超E學程的目標是培養企業人才，進而推廣企業轉型，因此，課程形式並不侷限於一般的授課講學。學程邀請了眾多產業界的巨擘，做為成功經驗的分享者，與學員進行深度交流。這類實務內容仰賴兩大策略夥伴的協助-企業諮詢經驗豐富的資誠聯合會計師事務所（PwC），以及深耕業界人脈的台中磐石會。

資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清提到，資誠全球已有180年歷史，在台灣深耕50年，除原先的會計師業務，更策略進行企業顧問的執行，課程將如何運用方法學到東西，並藉由國外經驗案例及工作坊傳承，落實作為與相互學習。全球產業結構的變動，將會成為常態，如何在艱困時刻保持警醒與覺察，將是企業邁向卓越與否的分水嶺。

東海期待學員在超E的學習環境中，持續深化自我能量，偕同夥伴共創新局，與產業接軌、與世界鏈結。

磐石會副會長梁進利說，超E學程與過去的進修課程截然不同，跳脫學理、文字的框架，以轉型作為主要價值。超E與產學界的名師合作，結合趨勢與脈動，為的就是引領學員創造前瞻思維，實踐卓越規劃。這課程預期將會產出共鳴及藉由產業領袖的經驗分享、老師帶領營造出策略，團隊共同傳承與變革。

磐石會前會長、東海EMBA傑出校友的金可國際集團董事長蔡國洲，也大力推薦「超E」。蔡國洲表示，「超E」的核心價值在Beyond Myself，學程集結了產學界三十幾位名師，課程內容都是講師們畢生精華的知識結晶，絕對有助於各企業菁英、企業主提升自我素養。

東海大學智慧轉型中心執行長，同時也是超E學程首堂課講師代表-藍濤亞洲總裁黃齊元表示，超E學程的特色是跨地域、跨領域、跨時代，藉由開拓國際視野、培養多元素養、結合傳統知識與新興科技，塑造學員成為足以掌握全球局勢，及創造新局的企業大材。

(工商 )