政府是引導資金流入ESG（E環境Environment、S社會Social、G公司治理Governance）資產的主要動能之一，市場看好這將是長線的投資趨勢。

鋒裕匯理資產管理表示，近年來資金持續由非ESG股票型基金流入ESG股票型基金，今年在疫情影響之下，更加彰顯資金青睞ESG股票型基金，根據Broadridge資料，資金淨流入已破1,000億美元，資金簇擁下，將有利ESG股票型基金的正面表現。

Broadridge最新資料顯示，2017～2020年間，強勁的資金持續淨流入ESG股票型基金，且金額持續攀升。2020年市場受到新冠肺炎疫情的負面影響，不過波動並未影響到市場對ESG股票基金龐大的結構性需求，截至2020年8月底，已淨流入破1,000億美元；相較之下，非ESG股票型基金在2019與2020上半年均呈現淨流出，且淨流出幅度進一步擴大。

績效表現方面，根據資料，觀察近三年MSCI ESG Leaders指數與MSCI指數表現，MSCI ESG Leaders為28.86％，表現優於MSCI全球指數的26.64％。而各區貢獻部分，可看到歐美地區均呈現正貢獻，MSCI ESG Leaders指數在美國部分近三年上漲41.97％優於MSCI指數美國部份的40.34％；而歐洲部分則是11.36％與5.09％。

而政策面的利多持續支撐ESG相關資產的資金行情，以美國為例，美國早在2019年9月由民主黨主導的眾議院金融服務委員會已通過了《ESG揭露簡化法案》（ESG Disclosure Simplification Act），該法案要求美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission,SEC）去定義重要的ESG指標，並要求公司要揭露實質性的ESG指標。該法案還成立了永續金融諮詢委員會（Sustainable Finance Advisory committee），該委員會將對已披露ESG指標的公司提出建議與改革，以鼓勵資金流向永續金融。

此外，民主黨提名的拜登會是下任美國總統，他重視氣候變遷與環境相關政策，將更有助於ESG相關趨勢的發展。

鋒裕匯理資產管理是歐洲第一大、全球前十大的資產管理公司，管理1.65兆歐元的資產，旗下鋒裕匯理基金環球生態ESG股票是全台唯一以ESG為名的境外股票型基金，成立於2007年，已有13年歷史，主要聚焦投資於50～70檔ESG相關股票，前五大產業配置在健康生活、科技效率/智能、能源效率/綠色建築、替代能源、ESG承諾產業。

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