近一月高收益債延續上漲態勢，主因美國大選落幕、市場預期國會將兩黨分治，降低大幅加稅或監管規定趨嚴的可能性、疫苗研發正面消息使對疫情敏感的產業債領漲，也令市場預期原油需求將回升。

投信法人表示，當前市場流動性依舊充裕、低利環境促使資金持續進駐高息資產，高收益債仍具吸引力，其中優先順位高收益債因享有景氣復甦趨勢、產業配置多元、落後補漲契機三大潛在利基，加上還具有優先償付特性及防禦力較佳的特性，更是當前訴求穩健投資、收益追求兩大目標的投資人可多加關注的投資標的。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，近期新冠病毒疫苗研發佳音頻傳，令市場為之一振，投資情緒進一步回暖，而從基本面觀察，儘管美國新一輪紓困方案還未有進展，不過最新公布的美國11月份Markit綜合PMI指數持續擴張至57.9，增速創2015年3月以來最快，顯見在寬鬆貨幣環境與既有的財政刺激政策雙重加持下，美國仍走在持續復甦的軌道上，他國政府同樣也積極採取政策措施以促進經濟復原，且國際信評機構穆迪預期全球高收益債違約率可望走降，因此在景氣復甦趨勢可望續航之下，優高收債、高收債族群長期多頭趨勢料延續。

值得一提的是，根據過往經驗，景氣復甦期間也將伴隨殖利率回升，回測過往殖利率回升期間可見，優高收債的前五大產業平均報酬還更優於一般全高收，前五大分佈產業之平均漲幅近10.3％。

李運婷指出，優高收債的另一優勢為發債產業多元，既有助掌握不同產業的復甦契機，也能分散傳統高收益債較側重於能源債之產業配置風險，再者，本輪優先順位高收益債自底部反彈的累積報酬雖落後於一般全球高收益債，但可發現優高收債第一大分布產業之休閒旅遊債的漲幅仍不到能源債的一半，不僅存有落後補漲機會，且休閒旅遊產業因受到疫情影響最甚，但若當疫苗問世及量產，其所受到的提振效果也料更為明顯。

整體而言，在三大潛在利基的支持，加上低利環境料再延續一陣子，優先順位高收益債也同樣具有高息特色，而其具擔保品且償債順序居前的特性對於投資人而言也更有保障，是當前既想掌握收益、又想兼顧機會與風險之投資人的建議標的。

(工商 )