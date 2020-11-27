香港女星朱智賢參加過兩屆香港小姐選拔，雖然沒獲得名次，但亮眼外型也被TVB電視台看中，開啟她的星路；34歲的朱智賢和男友謝東閔戀情穩定，3月卻爆出偷吃已婚男演員黎振燁，形象墜入谷底，工作都被砍。近期似乎想甩「小三形象」，努力改當乖乖女。

朱智賢背著男友謝東閔和黎振燁搞不倫戀，當下立刻開記者會帶著男友一起道歉，還哭求男友原諒，沒想到謝東閔不僅諒解她的偷吃行徑，還替她喊話「給她機會改過」；但事發後，朱智賢被TVB冷凍，消失在螢光幕前，上個月傳出她企圖改當YouTuber，卻慘遭網友砲轟，不接受她的小三形象。

近期朱智賢似乎想甩「小三形象」，努力改當乖乖女。(圖/ 摘自朱智賢IG)

不過，過了1個月，有網友發現朱智賢雖然躲家裡休息，但還是積極更新IG，尤其大改螢光幕前濃妝豔抹的形象，經常上傳運動健身或素顏美照，塑造「清純乖乖女」形象，為將來回歸螢光幕鋪路。

許多網友還是不領情，從朱智賢想改當YouTuber就罵聲不斷，「一日小三，一世小三」、「妳偷吃人夫有沒有想過人家老婆的感受」、「算了吧妳，想洗白？」、「最討厭小3」。

(中時新聞網)