曾提出「金磚四國」概念的知名經濟學家歐尼爾（Jim O'Neil）表示，對北京當局來說，拜登當選美國總統，陸美關係雖不如川普時代緊繃，但面對多邊主義者的拜登，將重返川普所退出的多個國際性組織，這樣的情況下讓北經布局變得困難，實質影響遠大於川普給的壓力。

據CNBC報導，川普政府時常單方面給予北京當局加徵關稅，並採取不同於以往的陸美關係路線，川普也透過推文打擊，甚至不惜發動陸美貿易戰，這與過往路線大相逕庭，過去歐美協商常利用世界銀行、世界貿易組織(WTO)與20國集團（G20）等國際性組織，促使北京當局處理貿易爭端。

至於拜登，不太可能一上任就取消川普施加各國的關稅，更有可能利用其進行槓桿，讓美國利益最大化。拜登的多邊主義行動，也有利於要求北京當局重返談判桌，這代表拜登政府將有很多手段可以運用。

高盛（Goldman Sachs）前首席經濟學家，現任英國智庫Chatham House主席歐尼爾指出，拜登政府將利用現有的國際性組織試圖讓北京當局按照這些規則，來承擔更多責任，而不是這種川普的談判風格，這將給北京當局更多壓力。

(中時新聞網)