震驚社會的「雙桶屍案」主嫌徐德益涉嫌於2017年、2019年，殘殺年僅16歲的蔡姓少女及54歲黃姓土地掮客，並將屍體灌強酸、封水泥，手段極為凶殘，日前遭法院裁定收押禁見。事實上，2015年也曾發生轟動一時的「中橫桶屍案」，巧合的是，當時前往現場起獲桶屍的警官，竟然就是這次桶屍案的主辦人潘智強。

據了解，徐德益2017年間疑因財務糾紛，竟狠心殺害手下的徐姓女友，並倒入強酸溶屍，灌水泥後封桶，再運回豐原老家旁的舊工廠放置；事隔2年，徐嫌因涉及土地詐貸案，懷疑54歲黃男做出對他不利的供詞，遂夥同手下將對方活活打死，隨後以相同手法處理屍體，之後再將藏屍桶載往苗栗山區丟棄。

雙桶屍案曝光後，外界不禁聯想起2015年的「中橫桶屍案」，當時男子楊鴻儒聽聞陳姓友人提及同居女友財力豐厚，遂萌生殺害朋友、將女方據為己有之心，隨後趁著2人出遊時下藥，再把陳男塞入鐵桶密封，載到中橫公路棄屍；事後，楊男和一名賴姓男子因賭博發生糾紛，便利用同樣手法將賴男殺害棄屍。

經歷中橫桶屍案後，潘智強再度遇上震驚社會的雙桶屍命案。（圖／報系資料照）

《ETtoday新聞雲》報導，警方偵辦中橫桶屍案時，一度找不到線索陷入瓶頸，但時任刑事局偵七大隊副隊長的潘智強，仍靠著對破案的執著苦尋跡證，最後終於在中橫公路找到死者遺體，成功破案；事隔5年，潘智強轉任中部打擊犯罪中心偵六大隊第一隊隊長，竟又成為這次雙桶屍案的主辦警官。

報導指出，警方當年帶著楊嫌到中橫119公里處找尋屍桶，來回搜索了10多趟都遍尋不著，一度束手無策，此時專案小組突然接到家屬電話，指賴男向孫女託夢「過一座紅色的橋再進入隧道，聽到水聲看到3棵樹，我就在那邊」；不久後，警方經過一處紅橋，潘智強頓時一陣暈眩，隨即下車察看，果然赫見3顆小樹圍著汽油桶，順利尋獲被害者遺體。

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(中時新聞網)