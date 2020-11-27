國民黨團痛批，民進黨鴨霸，一張紙就沒收法案於院會一讀付委，「說好的700案請找民進黨要！」（國民黨團提供）

行政院長蘇貞昌今天在在野黨抗議聲浪中，倉促地完成施政報告，啟動施政總質詢。國民黨團表示，黨團早就承諾院會進行報告事項，讓700多項報告案付委或查照，但民進黨鴨霸，一張紙就沒收法案於院會一讀付委，「說好的700案請找民進黨要！」國民黨主席江啟臣抨擊，面對傲慢與無視民意的執政黨，只有強烈杯葛表達抗議。

國民黨團說，今天立法院院會700個法案付委程序没了，國是論壇没了，一切都由一張民進黨團的提案說起，一張紙決定了760個報告案（法案、查照案）的命運。

國民黨團表示，民進黨團前天下午漏夜排隊，只為了讓蘇貞昌上台，先是違反立法院議事規則没收國是論壇，再没收院會報告事項；蘇貞昌的面子大於一切，橡皮圖章們一個口令一個動作，除了蘇貞昌上台，其餘免談，簡直「霸氣！霸道！鴨覇！」

國民黨團指出，黨團早早承諾今天院會進行報告事項，讓760個報告案付委或查照，但多數暴力的民進黨，愛怎麼搞，就怎麼搞，根本不在乎這760案，說好的民生法案找民進黨團要。

國民黨主席江啟臣則批評，蔡政府逕自宣布開放萊豬，不只背棄了過去會跟產業溝通、跟在野溝通，會和人民站在一起面對的承諾，對於在野黨與民意的要求，更是置之不理，仗著完全執政與國會多數霸凌民意，面對傲慢、毫無誠信的政權，強烈的議事杯葛只是剛好而已，若不強烈杯葛抗議，就是縱容獨裁的開始。

(中時 )