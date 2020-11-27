單親媽勒斃小孩判死 重案兇手多輕判 家屬怒轟：法官標準在哪？（中天新聞）

新北單親媽媽勒斃親生子女，遭判死刑社會譁然。重大兇案的被害家屬紛紛跳出來怒吼說，為什麼這麼多蓄意殺人的嫌犯，因為精神疾病、吸毒，能被判無期徒徒刑甚至無罪，質疑法官的審判標準究竟在哪？

2018年5月台中發生歹徒闖入牙醫診所，持刀砍死牙醫王冠中命案。一審法官認為嫌犯患有思覺失調症，判處無期徒刑。全案仍在二審審理中，但王冠中的遺孀跳出來質問：「殺人魔鬼真的可以教化嗎？一個無奈的母親，不值得被原諒給機會嗎？」她同情地說「這個媽媽比起這些殺人惡魔，她真的是很無奈才會犯下這樣的錯誤。」

2018年華山大草原分屍案，兇嫌迷姦女學員後分屍棄屍，因為自首而獲判無期徒刑。案子還未定讞，被害人父親也出面質疑「兇手是個泯滅人性的殺人惡魔，不用判死刑，而法官覺得單親媽媽沒有悔意判死，法官的衡量標準到底是在哪裡？」相同的情況也發生在2008年10月桃園血案，逆子持菜刀砍掉母親頭顱，法官卻認為嫌犯行兇時有吸毒判處無罪，讓家屬無法接受。

單親媽勒斃小孩判死 重案兇手多輕判 家屬怒轟：法官標準在哪？（中天新聞）

執業律師、前法官劉喜表示：「國內判處死刑並沒有科學依據，一切只能看法官自由心證。」劉喜說，當老百姓來看這個法院的判決案件，如果說看法不一樣，是不是法官就是恐龍？是不是這個判決就是一個恐龍判決？這是值得檢討的一件事。」

一起重案判決，引發各界討論，箭頭直指法官審案衡量沒有標準，未來恐難杜絕相關爭議。

(中時新聞網)