交通部長林佳龍近期頻頻挨批，傳出行政院長蘇貞昌提示，要他多多接地氣。蘇貞昌也在林佳龍面前預言「鄭文燦會當總統」。國民黨立委陳玉珍驚爆，林佳龍曾找總統蔡英文，說受不了蘇貞昌。

陳玉珍在《國民大會》節目中表示，蘇院長掌權，對很多派系不假辭色。陳舉例表示，前一陣子NCC已經給了台數科一個頻道，後來撤回，林佳龍對這件事就有抱怨。蘇院長對各個派系，包括新潮流要的52台，都不假辭色。

宅神朱學恒插嘴表示，蘇貞昌曾當面修理桃園市長鄭文燦，說你這個東西處理要積極一點，不然等你當上總統之後就要做，是否對賴清德不客氣。

陳玉珍指出，很多部會首長的老闆不是蘇貞昌，總統蔡英文才是他們真正的老闆。她爆料有人跑去跟蔡英文講，「蘇貞昌這樣子，我真的受不了」，蔡英文安撫他說，「我都在忍受了」。主持人問到「有人」是指誰？陳玉珍笑著回答，剛剛提過的名字；主持人指出就是林佳龍，此時陳玉珍點頭。

陳玉珍指出，民進黨現在完全執政，有很多派系在爭權奪利，像上次內政部長徐國勇與警政署長陳家欽的事？

(中時新聞網)